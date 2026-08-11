Google retire le bouton « Poisk » de la page d’accueil de son moteur de recherche

Google a lancé une nouvelle expérience impliquant des changements majeurs dans le design de son moteur de recherche principal. Selon ixbt.com, la version test supprime le bouton familier « Poisk v Google » et le remplace par trois nouvelles icônes orientant vers des outils d’intelligence artificielle. Ixbt.com rapporte .

Cette nouveauté a d’abord été repérée par les spécialistes de Search Engine Watch. Robby Stein, vice-président de Google Search, a ensuite officiellement confirmé que l’expérience était en cours. Pour le moment, la nouvelle interface n’est présentée qu’à certains utilisateurs, notamment à ceux qui accèdent au service sans être connectés.

Comment fonctionnent les outils d’intelligence artificielle

Les trois nouvelles icônes apparues sur la page d’accueil permettent aux utilisateurs d’accéder directement aux technologies modernes depuis l’écran principal. Les options proposées sont les suivantes :

« Créer une image » — permet de générer rapidement des images grâce à la technologie Nano Banana.

— permet de générer rapidement des images grâce à la technologie Nano Banana. « Poser des questions sur des fichiers » — permet de téléverser des documents et des fichiers afin d’obtenir des réponses sur leur contenu.

— permet de téléverser des documents et des fichiers afin d’obtenir des réponses sur leur contenu. « Remue-méninges » — lance une conversation avec l’intelligence artificielle pour discuter de différents sujets.

Parallèlement, le bouton classique « J’ai de la chance », très populaire auprès des utilisateurs, reste à sa place. Cela montre que l’entreprise cherche à introduire progressivement de nouvelles fonctionnalités intelligentes sans supprimer complètement les fonctions traditionnelles.

La fonction de recherche principale reste inchangée

Selon les spécialistes, ces changements visuels n’affectent pas le principe de fonctionnement fondamental du moteur de recherche. Si l’utilisateur saisit une requête de manière classique et appuie sur la touche Entrée, le service continuera d’afficher la page de résultats habituelle.

Google n’a pas encore annoncé si cette interface serait déployée à grande échelle pour tous les utilisateurs. L’entreprise devrait s’appuyer sur les résultats de l’expérience pour prendre une décision finale concernant le design de la page de recherche.