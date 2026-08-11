Le jeu Block Blast! sera proposé sans publicité sur Apple Arcade

Block Blast!, l’un des jeux mobiles les plus téléchargés de l’année dernière, fera bientôt son apparition sur le service de jeux par abonnement Apple Arcade d’Apple. Mardi, Apple a annoncé l’ajout de Block Blast!+, une version sans publicité de ce célèbre jeu de réflexion, permettant aux utilisateurs de profiter de leur jeu préféré sans aucune distraction. TechCrunch.com rapporte que.

Selon la société d’analyse Appfigures, ce jeu de réflexion a été téléchargé environ 725 millions de fois au cours de son histoire. D’autres sources indépendantes et estimations indiquent toutefois un chiffre encore plus élevé, atteignant 868 millions de téléchargements. Le jeu sortira le 3 septembre sur la plateforme Apple Arcade, aux côtés d’Art of Fauna: Cozy Puzzles+, lauréat des App Store Awards 2025, et d’autres projets intéressants.

Popularité et nombre de téléchargements du jeu

Selon les données internes d’Apple, Block Blast! a été le jeu gratuit le plus téléchargé sur iPhone en 2025. Hungry Studio, le créateur du jeu, ainsi que des fournisseurs tiers d’analyses d’applications comme Sensor Tower, indiquent que le projet a conservé sa position dominante au cours des premiers mois de 2026 et reste en tête des classements.

Alors que le jeu de réflexion continue d’attirer chaque mois des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs, une question se pose aux spécialistes : pourquoi le studio a-t-il décidé de lancer une version Arcade sans publicité alors que sa croissance ne ralentissait pas ? Ces derniers mois encore, le jeu affichait une forte activité, avec 70 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde. Le projet avait même été activement promu lors du festival Coachella de cette année.

Pourquoi la version Arcade est-elle importante ?

Cependant, une analyse plus approfondie des données montre que le nombre de téléchargements de Block Blast! a légèrement diminué par rapport à son pic de la fin de 2024, lorsqu’il atteignait près de 50 millions par mois. Cela indique que le jeu a atteint un certain niveau de maturité et que le moment est venu de l’intégrer au service d’abonnement d’Apple.

Pour ses nombreux fans, la version Arcade mettra fin à l’aspect le plus agaçant du jeu : les publicités qui apparaissent constamment. Après chaque défaite, les utilisateurs devaient regarder une publicité avant de commencer une nouvelle partie, ce qui les poussait à fermer l’application de force puis à la rouvrir. Cette situation les incitait depuis longtemps à demander la possibilité de jouer sans publicité grâce à un abonnement.

Nouvelles fonctionnalités d’Apple Arcade

Le service Apple Arcade coûte 6,99 dollars par mois et inclut plus de 200 jeux. Il peut également être intégré aux forfaits Apple One, proposés à partir de 19,95 dollars par mois pour les utilisateurs individuels. Les autres projets qui seront lancés sur Arcade le 3 septembre comprennent :