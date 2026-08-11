Une IA de Yandex Books raconte les personnages

·52·Technologie
Une IA de Yandex Books raconte les personnages

Selon le service de presse de Yandex, les abonnés au service Yandex Books peuvent tester les premières fonctionnalités de Lumen, un assistant d’intelligence artificielle dont l’intégration aux services de divertissement de l’entreprise est prévue ultérieurement. Cette nouvelle fonction permet aux lecteurs d’obtenir des informations détaillées sur les personnages d’une œuvre, leur rôle dans le déroulement de l’intrigue et leurs relations. C’est ce que rapporte .

Cette nouveauté sera particulièrement utile aux utilisateurs qui ont fait une longue pause dans leur lecture ou l’écoute d’un livre audio et ont quelque peu oublié le fil de l’intrigue. L’intelligence artificielle mémorise précisément jusqu’où le lecteur a lu ou écouté l’œuvre et ne révèle aucun détail superflu.

Une approche sans spoilers

Selon les développeurs, Lumen ne révèle rien à l’avance sur les événements à venir et parle uniquement des personnages et des événements que l’utilisateur a déjà découverts. L’intrigue reste ainsi préservée tout au long de la lecture.

L’utilisation de cette nouvelle fonction est également très simple : il suffit d’appuyer sur le bouton Lumen dans la liseuse ou le lecteur, puis de sélectionner la section « À propos des personnages ». Actuellement, cette fonctionnalité est disponible dans la plupart des livres numériques et audio comportant des personnages principaux.

Où et comment fonctionne-t-elle ?

Pour le moment, cette fonction est accessible via les applications mobiles Yandex Books pour les systèmes d’exploitation Android et iOS. Les utilisateurs peuvent également activer l’assistant d’intelligence artificielle sur le site lumen.yandex.ru.

Les représentants de l’entreprise précisent que cette fonction est encore en phase de test. Le lancement public du service d’intelligence artificielle complet est prévu d’ici la fin de l’année. Il devrait rendre l’utilisation de la littérature numérique encore plus intéressante et interactive.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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