Un inconnu installe un faux réseau Wi-Fi dans un avion de Delta

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Un inconnu installe un faux réseau Wi-Fi dans un avion de Delta

À bord d’un avion de Delta reliant Las Vegas à Atlanta, un passager a créé un faux point d’accès Wi-Fi imitant le véritable réseau sans fil de l’appareil. L’incident a inquiété l’équipage, contraignant les pilotes à en informer les contrôleurs aériens. Une enquête officielle est désormais en cours. Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, qui cite Morgan Durrant, porte-parole de la compagnie aérienne, la sécurité du vol n’a jamais été menacée et les systèmes de contrôle de l’avion n’ont subi aucun impact négatif. Il a également été confirmé que le véritable réseau de l’appareil n’avait pas été compromis.

La compagnie aérienne examine tous les faits afin de recueillir des informations complètes sur l’incident. Selon le porte-parole de Delta, elle coopérera étroitement avec les autorités fédérales chargées de l’application de la loi et les régulateurs de l’aviation pour garantir une enquête approfondie.

Désactivation du réseau et message des pilotes

Après la détection du faux réseau, l’équipage a décidé, par mesure de sécurité, de désactiver pendant environ 30 minutes le véritable réseau Wi-Fi de l’avion. Conscients de la gravité de la situation, les pilotes ont envoyé deux messages spéciaux aux services de contrôle du trafic aérien pendant le vol.

Lors de leur échange avec les contrôleurs aériens, les pilotes ont indiqué qu’un passager inconnu avait créé un réseau Wi-Fi frauduleux imitant le réseau sans fil officiel de l’avion. Toutefois, l’équipage ne disposait d’aucune information supplémentaire sur les intentions ou les actes de la personne concernée.

Conférences de cybersécurité et risques technologiques

Selon les pilotes, certains passagers de ce vol revenaient peut-être de conférences de cybersécurité organisées à Las Vegas la semaine précédente. Les autorités cherchent actuellement à déterminer l’objectif exact de cette personne et les appareils qu’elle a utilisés.

Les experts soulignent qu’il est très facile de mettre en place un réseau faux ou malveillant à l’aide d’appareils vendus librement dans le commerce, comme Wi-Fi Pineapple. Ces équipements sont généralement destinés aux professionnels des tests de sécurité qui vérifient la protection des entreprises, ainsi qu’aux amateurs souhaitant apprendre les techniques de piratage.

Le service de police d’Atlanta a renvoyé toutes les questions à ce sujet aux autorités fédérales. Steve Kulm, porte-parole de la Federal Aviation Administration (FAA), a déclaré que l’agence n’avait pour l’instant reçu aucun rapport officiel concernant l’incident. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) n’a pas répondu immédiatement à la demande de TechCrunch.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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