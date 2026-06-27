ROBOTIS construit une usine de robots humanoïdes à Tachkent

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ROBOTIS construit une usine de robots humanoïdes à Tachkent

La construction d'une usine innovante appartenant à la société coréenne ROBOTIS a débuté dans la zone industrielle « Yangi Avlod » de la ville de Tachkent. Le projet est réalisé à l'initiative de l'association « O‘zeltexsanoat ».

La nouvelle entreprise prévoit de produire des robots humanoïdes équipés de technologies AI ainsi que les composants nécessaires. Ce site devrait être la première plateforme de production spécialisée dans les robots humanoïdes en Ouzbékistan.

La valeur totale du projet s'élève à près de 100 millions de dollars. Le complexe de production moderne s'étendra sur une surface de 10 hectares.

Une fois l'usine opérationnelle, elle devrait employer plus de 2 000 spécialistes. De plus, une base d'ingénierie locale et une orientation de production à haute technologie en robotique seront formées dans le pays.

Le vice-premier ministre Jamshid Xo‘jayev a déclaré que ce projet constituerait une étape importante dans l'intégration des technologies AI dans l'industrie ouzbèke.

L'accord pour la mise en œuvre du projet a été signé en décembre dernier en Corée du Sud. La Corée du Sud est l'un des principaux partenaires technologiques de l'Ouzbékistan, avec un volume total d'investissements dépassant 8 milliards de dollars.

ROBOTISTachkentYangi AvlodJamshid Xo‘jayevO‘zeltexsanoatCorée du Sud
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Nodirbek Razzokov
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