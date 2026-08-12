Microsoft augmente fortement le prix des licences Windows

La célèbre entreprise Microsoft a franchi une nouvelle étape importante qui devrait influencer le marché des ordinateurs personnels en augmentant le prix des licences du système d’exploitation Windows bien plus fortement que d’habitude. Cette évolution ne manquera pas d’avoir un impact prochainement sur le prix des ordinateurs prêts à l’emploi et des ordinateurs portables dans le monde entier. C’est ce que rapporte Ixbt.com qui indique.

Selon les informations publiées par UDN, le géant technologique augmentait chaque année dans une certaine mesure les frais des licences Windows destinées aux fabricants OEM. Toutefois, contrairement à la pratique habituelle, la politique tarifaire actuelle s’écarte d’une simple indexation de quelques pourcents et prévoit une hausse immédiate de 7 à 10 %. Cette augmentation est considérée comme un bond notable dans un contexte d’inflation générale du marché.

La chaîne des prix sur le marché des ordinateurs

L’une des premières annonces concernant cette hausse des prix a été publiée sur son blog par Framework, fabricant d’ordinateurs portables modulaires. Selon l’entreprise, le prix final des nouveaux Framework Laptop 13 Pro intègre plusieurs facteurs de renchérissement.

Ces facteurs comprennent la hausse prochaine et attendue du prix des processeurs Intel Core Ultra Series 3, l’augmentation du coût de la mémoire vive et du stockage, ainsi que, surtout, la hausse du prix des licences du système d’exploitation de Microsoft. Il en résulte une augmentation globale du coût des composants assemblés.

Conséquences pour les consommateurs

Selon les experts, cette hausse du prix des licences deviendra un facteur supplémentaire entraînant une nouvelle augmentation des prix sur le marché des ordinateurs personnels. Alors que les composants matériels (« hardware ») deviennent déjà plus chers, la hausse du prix des logiciels pèsera encore davantage sur les acheteurs.

Les prix des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau prêts à l’emploi des segments économique et intermédiaire devraient particulièrement augmenter. Cela compliquera finalement l’achat de matériel pour les consommateurs et aura certainement un impact sur la dynamique globale du marché.