La direction de la start-up Phia impliquée dans un scandale d’affiliation

La start-up de shopping Phia, fondée par Phoebe Gates et Sophia Kianni, est à nouveau au cœur d’un grave scandale. Selon Bloomberg, les dirigeants de l’entreprise savaient que leur plateforme commerciale générait des commissions sur des achats effectués sans l’intervention des clients — une pratique appelée « cookie stuffing » — mais n’en ont pas informé le public pendant des mois. TechCrunch.com en rend compte.

Le « cookie stuffing » est une méthode de marketing en ligne très controversée et largement condamnée. Les plateformes de ce type signent généralement des accords spécifiques leur interdisant d’y recourir lors de leur arrivée sur le marché, car cette pratique revient à détourner injustement les revenus d’autres partenaires. Selon Bloomberg, les représentants de Phia avaient d’abord affirmé qu’ils n’avaient découvert le problème qu’au début de l’enquête des journalistes.

Correspondances divulguées et revers financiers

Cependant, selon de nouvelles informations publiées par Bloomberg à partir de messages Slack divulgués et de sources proches du dossier, Phoebe Gates et Sophia Kianni savaient dès décembre dernier que leur start-up recourait à cette méthode. Les échanges divulgués montrent clairement que les fondatrices en avaient discuté avec la direction et les ingénieurs de l’entreprise.

Selon l’enquête, le « cookie stuffing » représentait une part importante des ventes totales de Phia. Après l’arrêt de cette pratique illégale, les revenus quotidiens de l’entreprise ont fortement chuté. Il est également apparu que de grandes marques comme Nike et Nordstrom avaient été affectées.

Pas une erreur technique, mais une fonction dédiée

Auparavant, les représentants de Phia avaient tenté de présenter l’incident comme une simple « erreur logicielle ». Toutefois, le rapport de Bloomberg a révélé qu’il s’agissait d’une fonction conçue pour être activée et désactivée intentionnellement. Après ces nouvelles accusations, les représentants de la start-up ont rejeté certaines affirmations tout en déclarant vouloir tirer les leçons de la situation. Phia n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires de TechCrunch.

Rappelons que Phia avait été lancée en avril dernier comme une plateforme pratique, comparable à Google Flights, aidant les acheteurs à trouver les meilleurs prix auprès de différents réseaux de distribution. Toutefois, après des enquêtes publiées durant l’été, il est apparu que l’entreprise avait perdu près de la moitié de ses employés depuis le début de l’année et que de nombreuses marques ignoraient même leur présence sur l’application. La start-up avait également déjà été impliquée dans d’autres scandales liés à la collecte et au suivi non autorisés des données personnelles des utilisateurs.