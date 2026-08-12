Google Pixel 11 Pro XL mis à l’épreuve de ses performances

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Google Pixel 11 Pro XL mis à l’épreuve de ses performances

Les futurs smartphones phares de Google pourraient une fois de plus décevoir les utilisateurs en matière de performances brutes. Selon ixbt.com, le Google Pixel 11 Pro XL est apparu pour la première fois dans la base de tests Geekbench et a enregistré des résultats très faibles pour un modèle haut de gamme moderne. Ixbt.com annonce .

D’après les données disponibles, le nouvel appareil a obtenu 2112 points en mode monocœur, tandis qu’il s’est limité à 5196 points lors du test multicœur. Ces résultats soulèvent légitimement des questions parmi les passionnés de technologie et les spécialistes, car dans un marché concurrentiel, de tels scores sont considérés comme inférieurs au niveau attendu d’un modèle haut de gamme.

Écart de performances et comparaisons

Actuellement, les modèles haut de gamme équipés de processeurs Snapdragon et MediaTek obtiennent des résultats environ deux fois supérieurs en mode multicœur. De nouvelles puces encore plus avancées devraient par ailleurs être présentées d’ici la fin de l’année.

Fait notable, le Pixel 10 Pro XL de la génération précédente a lui aussi obtenu un score multicœur environ 10 % supérieur à celui du nouvel appareil. Cela témoigne d’un recul des performances de la future génération de smartphone.

Présentation attendue et espoirs pour l’avenir

Selon les spécialistes, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Les faibles résultats enregistrés peuvent s’expliquer par le fait que l’appareil n’est pas encore un modèle de série et que le logiciel n’a pas atteint sa version finale.

Néanmoins, compte tenu de l’approche générale de Google concernant les performances de ses processeurs Tensor, il n’est pas impossible que ces résultats reflètent la réalité. Pour conserver sa position sur le marché des smartphones, l’entreprise devra accorder une attention particulière à l’optimisation à l’avenir.

Rappelons que la nouvelle gamme d’appareils de Google sera officiellement dévoilée demain lors d’un événement spécial de présentation. Il sera ensuite possible d’obtenir des informations plus précises sur les capacités et les caractéristiques techniques des nouveaux gadgets.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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