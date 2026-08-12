Fuite des photos d'un smartphone secret de Microsoft avant le rachat de Nokia

Il y a plus de dix ans, le marché mobile aurait pu basculer et prendre une tournure complètement différente d'aujourd'hui. Selon ixbt.com, des photos d'un prototype inédit de Microsoft Surface Phone ont fuité sur Internet. Ce gadget a été développé par l'entreprise avant l'acquisition de la marque Nokia, ce qui suscite un grand intérêt chez les passionnés de technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées, le prototype récupéré appartiendrait aux années 2013 ou 2014 et fonctionne sur une version de pré-publication du système d'exploitation Windows Phone 8.1, considéré comme avancé pour cette époque. Bien que ses caractéristiques techniques diffèrent des flagships modernes, il présentait un design bien pensé pour son temps.

Processeur inconnu et design épuré

Comme le montrent les photos, le smartphone secret est doté d'un aspect extérieur plutôt sobre et laconique. Sa partie principale abrite un processeur Qualcomm (SoC) inconnu, un écran HD 720p ainsi qu'un seul module de caméra principale. Ces solutions de design devaient également se refléter dans d'autres appareils commercialisés ultérieurement par Microsoft.

Selon les experts, le travail sur ce modèle a été suspendu précisément en 2014, après que Microsoft a racheté l'activité mobile de Nokia. La corporation a décidé de concentrer son attention sur les appareils Lumia sous la marque Nokia, entraînant ainsi l'abandon de ce projet prometteur de Surface Phone.

Tentatives infructueuses sur le marché mobile

L'échec global de la plateforme Windows Phone et son incapacité à répondre aux exigences du marché font partie de l'histoire connue de tous. Malgré cela, Microsoft a tenté par la suite de revenir sur le marché des appareils mobiles. Notamment, l'entreprise a présenté le gadget pliable à double écran Surface Duo, mais ce projet n'a pas non plus rencontré le succès commercial escompté.

Actuellement, il n'y a pas d'informations précises quant à savoir si la direction de Microsoft reviendra ou non sur le marché des smartphones à l'avenir. Les questions à ce sujet restent au stade de simples suppositions. Cependant, ces photos de prototypes ayant fuité sur le réseau démontrent clairement quelles étaient les ambitions passées et les plans cachés du géant technologique dans le secteur mobile.