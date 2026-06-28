Le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde — le Grand collisionneur de hadrons (LHC) — a temporairement cessé ses activités pour un processus de modernisation majeur de quatre ans. Ce projet, mené par le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), devrait ouvrir une nouvelle ère dans l'étude des secrets les plus fondamentaux de l'univers, notamment la matière noire et l'énergie noire. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Située à la frontière entre la Suisse et la France, à 100 mètres de profondeur, cette installation en forme d'anneau géant de 27 kilomètres a révolutionné le monde scientifique en 2012 avec la découverte du célèbre boson de Higgs. Désormais, les spécialistes visent à porter l'appareil à un niveau encore plus puissant. Après la modernisation, le complexe sera nommé High Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC) et sa version mise à jour devrait être mise en service en juin 2030.

Dix fois plus de collisions

Selon le chef de projet Markus Tserlauf, cette étape est cruciale pour le succès de l'ensemble du programme. L'objectif principal de la modernisation est d'augmenter considérablement le nombre de collisions de particules, c'est-à-dire la « luminosité » (luminosity). Selon le plan, cet indicateur augmentera de 10 fois par rapport au niveau actuel, ce qui permettra aux scientifiques de collecter 100 fois plus de données qu'aujourd'hui.

Pour atteindre cet objectif, environ 1,2 kilomètre de l'anneau de l'accélérateur sera entièrement remplacé. De nouveaux aimants supraconducteurs seront installés, permettant de focaliser les faisceaux de particules avec plus de précision. En conséquence, le nombre de collisions lors de chaque interaction passera de 60 à 200. Pour les physiciens, cela représente une quantité de données brutes sans précédent.

L'intelligence artificielle viendra en aide

Une telle croissance du flux de données pose de nouveaux défis technologiques aux ingénieurs. Il est physiquement impossible de stocker tous les milliards d'événements qui se produisent chaque seconde. C'est pourquoi les spécialistes du CERN prévoient d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle (AI) pour trier les collisions les plus importantes et prometteuses en temps réel.

Selon ixbt.com, l'intelligence artificielle ne remplacera pas les physiciens, mais fera office de filtre. Les systèmes AI identifieront instantanément les événements rares pouvant être des signes d'une « nouvelle physique » et les isoleront pour des analyses ultérieures. Cela aidera les scientifiques à explorer la matière noire et l'énergie noire, qui constituent 95 % de l'univers mais nous sont encore inconnues.

La mise en œuvre du projet HL-LHC est importante non seulement pour la physique théorique, mais aussi pour le développement des hautes technologies. L'expérience du CERN a toujours été au centre de l'intérêt des jeunes scientifiques et chercheurs ouzbeks. Cette étape vers la réponse aux questions fondamentales sur la création de l'univers et la structure de la matière pourrait totalement changer la perception de l'humanité sur les lois de la nature.