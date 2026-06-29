Secret du passé du système solaire : le passage d'une étoile a pu modifier le nuage d'Oort

Une nouvelle étude basée sur les données de la mission Gaia de l'Agence spatiale européenne (ESA) a révélé un événement gravitationnel majeur survenu aux confins du système solaire. Selon les scientifiques, le passage de l'étoile HD 7977 près du système solaire il y a environ 2,5 millions d'années aurait pu modifier complètement la dynamique du nuage d'Oort, considéré comme un réservoir de corps glacés. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com .

Habituellement, on considérait que le mouvement des comètes à longue période était influencé par les marées gravitationnelles de la galaxie Voie lactée. Cependant, l'analyse des orbites des comètes a montré que leurs directions d'entrée dans le système solaire sont plus irrégulières et aléatoires que prévu. Cela suggère l'existence d'une influence externe puissante.

L'impact de l'étoile HD 7977 sur la pluie de comètes

Selon les modèles mathématiques, l'étoile HD 7977 aurait pu passer à une distance de 6 000 à 10 000 unités astronomiques du Soleil. Un tel rapprochement a permis au champ gravitationnel de l'étoile de perturber les corps du nuage d'Oort. En conséquence, une partie de ces objets a été dirigée vers la partie interne du système solaire, créant une « pluie de comètes » s'étalant sur des millions d'années.

Les chercheurs ont étudié les orbites de 112 comètes observées depuis 1989 et ont déterminé que leur mouvement correspond mieux au modèle d'influence stellaire. Si cette théorie est confirmée, l'abondance de comètes que nous observons actuellement pourrait être l'écho final de cette collision ancienne.

Cette découverte nous oblige également à revoir nos conceptions sur le nombre total d'objets dans le nuage d'Oort. Si le flux actuel de comètes a été artificiellement intensifié par l'influence d'une étoile, il est possible que la densité réelle des corps dans l'espace profond soit deux fois moindre que ce que nous pensions.

Observations futures et incertitudes

Il convient de noter que le modèle n'est pas encore parfait. Les scientifiques notent des écarts entre les mesures des orbites des comètes et les calculs. Des facteurs non gravitationnels, tels que les flux de gaz et de poussière s'échappant du noyau des comètes, pourraient en être la cause. De plus, des données plus précises sur la trajectoire exacte de l'étoile HD 7977 sont requises.

Dans un avenir proche, les nouvelles données de l'observatoire Vera C. Rubin et de la mission Gaia aideront à vérifier cette hypothèse. L'étude de telles anomalies aux confins du système solaire est cruciale non seulement pour l'astronomie, mais aussi pour comprendre les changements climatiques et biologiques passés de la planète Terre.