Machenike présente un mini PC abordable capable de faire tourner Cyberpunk 2077

Dans le monde des technologies modernes, la fusion de la compacité et de la haute performance devient de plus en plus cruciale. Machenike a dévoilé son nouveau GTR Mini PC. Ce petit ordinateur attire l'attention non seulement pour les tâches quotidiennes, mais aussi pour sa capacité à faire tourner sans problème des jeux modernes gourmands en ressources. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la principale caractéristique du nouveau modèle est l'équilibre entre son prix et ses performances. Commercialisé sur le marché chinois à environ 690 dollars US (4 699 yuans), l'appareil permet, malgré sa petite taille, de jouer à des jeux « lourds » comme Cyberpunk 2077 avec des paramètres moyens. Cela en fait un choix attractif tant pour les employés de bureau que pour les joueurs à budget limité.

La base technique de l'appareil repose sur le processeur AMD Ryzen 7 255H. Cette puce possède 8 cœurs et 16 threads, avec une fréquence maximale atteignant 4,9 GHz. La mémoire cache est de 24 MB. Pour le graphisme, c'est le cœur vidéo intégré Radeon 780M qui assure la gestion. Le fabricant souligne que ce GPU assure un taux de rafraîchissement stable dans des jeux populaires tels que GTA V, Forza Horizon 5, Genshin Impact et Fortnite.

Design compact et système de refroidissement puissant

Le boîtier du Machenike GTR Mini PC n'occupe que 0,74 litre. Ses dimensions sont de 128 x 128 x 45,1 mm pour un poids d'environ 650 grammes. De telles dimensions rendent l'ordinateur très pratique pour être caché derrière un moniteur ou transporté dans un sac. Comparé aux grandes tours système du marché, ce gadget offre un avantage majeur en termes de gain de place.

Pour évacuer efficacement la chaleur à l'intérieur du petit boîtier, le système de refroidissement MER 1.0 a été installé. Il se compose d'un ventilateur et de deux caloducs. Le système est conçu pour fonctionner stablement à 65 W et peut supporter jusqu'à 70 W lors de charges courtes. Cela évite la surchauffe de l'appareil même lors de sessions de jeu prolongées.

La mémoire et les possibilités d'extension raviront également les utilisateurs. L'appareil est équipé de 16 GB de RAM DDR5 et d'un SSD PCIe 4.0 de 1 TB. Plus important encore, le fabricant a laissé la possibilité aux utilisateurs de moderniser l'ordinateur à l'avenir. Notamment, la capacité de mémoire peut être augmentée via les slots mémoire double canal et un slot M.2 supplémentaire.

Interfaces et connectivité

Malgré sa petite taille, le Machenike GTR Mini PC est doté de tous les ports nécessaires. Cela lui permet de s'adapter à n'importe quel espace de travail moderne :

USB4 et plusieurs ports USB standards ;

sorties vidéo HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4 ;

port Ethernet 2,5 Gbps ;

prises audio.

Ce mini PC convient non seulement aux jeux, mais aussi à des tâches complexes comme le montage vidéo ou la programmation. Bien que l'appareil soit actuellement en vente sur le marché chinois, il est prévu qu'il soit disponible pour les utilisateurs via des plateformes mondiales dans les prochains mois. De telles solutions compactes prouvent une fois de plus qu'elles peuvent remplacer les ordinateurs traditionnels encombrants.