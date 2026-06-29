Apple a fixé ses plans pour 2027 : iPhone 19 Pro et iPhone Ultra pliable attendus

Apple continue de façonner sa stratégie à long terme. Selon de nouvelles informations fournies par le célèbre insider chinois Digital Chat Station, le géant de Cupertino a déjà commencé à concevoir la gamme de smartphones prévue pour 2027 et est passé à l'étape des tests de certains prototypes. Cela suscite un grand intérêt dans le monde technologique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les fuites, Apple élargira considérablement sa gamme de produits en 2027. En particulier, le travail sur le modèle iPhone 19 Pro a déjà commencé, tandis que la deuxième génération de l'iPhone Ultra pliable, attendue comme l'appareil le plus cher et le plus innovant de l'entreprise, serait également en phase de conception. Cela témoigne de l'intention d'Apple d'entrer sérieusement sur le marché des appareils pliables.

Technologies d'affichage et nouveaux modèles

D'après Digital Chat Station, l'iPhone Air 2 sera équipé d'un écran LTPO OLED de 6,55 pouces. Cet écran aura une résolution 1,5K et supportera un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela garantira que l'appareil soit non seulement mince, mais aussi technologiquement avancé. Pour les utilisateurs ouzbeks, de tels modèles minces et puissants ont toujours été au centre de l'attention.

Le modèle iPhone 18 standard n'a pas été oublié. L'insider souligne que cet appareil possédera un écran LTPO OLED de 6,3 pouces. Sa résolution et son taux de rafraîchissement devraient être identiques à ceux de l'iPhone Air 2. Cela signifie que même les modèles standards bénéficieront d'une image fluide et d'une efficacité énergétique élevée.

Le modèle iPhone 18e, destiné au segment plus abordable, aura des caractéristiques légèrement plus simples. Il sera équipé d'un panneau LTPS OLED de 6,12 pouces. Bien que la résolution de l'écran soit de 1,5K, le taux de rafraîchissement restera à 60 Hz. C'est la stratégie habituelle d'Apple pour couvrir différentes gammes de prix.

Fiabilité de l'insider et perspectives d'avenir

Digital Chat Station a déjà annoncé en premier nombreuses nouvelles importantes dans le monde de la technologie . Par exemple, il a prédit avec précision les caractéristiques du Xiaomi 15 et du Xiaomi 15 Pro, et a été le premier à partager les informations sur l'écran Samsung lumineux du smartphone Realme GT 7 Pro. Par conséquent, ses prévisions concernant Apple sont prises au sérieux par les experts.

Actuellement, les ingénieurs d'Apple travaillent non seulement sur les spécifications techniques, mais aussi sur de nouveaux form-factors. Les rapports sur la deuxième génération de l'iPhone Ultra à écran pliable montrent que l'entreprise prépare une réponse digne face à Samsung et aux autres concurrents. 2027 devrait être une année de tournant majeur pour les smartphones Apple.