Pénurie de gaz essentiel pour la production de puces en Corée du Sud

En Corée du Sud, l'un des centres mondiaux de l'industrie des semi-conducteurs, les réserves de dioxyde de carbone (CO2) de haute pureté, crucial pour la fabrication de puces modernes, ont chuté drastiquement. Cette pénurie de matières premières pourrait entraîner une hausse des prix des puces mémoire et de l'électronique non seulement pour les producteurs régionaux, mais dans le monde entier. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon des sources fiables du secteur citées par la publication The Elec, les fabricants de puces sud-coréens et leurs fournisseurs ne disposent actuellement que de moins d'un mois de réserves de gaz. Habituellement, les entreprises maintiennent une réserve opérationnelle de deux semaines, permettant de stabiliser la production pendant un mois même en cas d'interruptions de l'approvisionnement. Cependant, la baisse de l'offre a atteint un niveau préoccupant.

Samsung et SK hynix sont menacés

Les géants technologiques sud-coréens sont les principaux consommateurs de ce gaz. Selon les données, Samsung Electronics consomme environ 1 800 à 2 000 tonnes de CO2 de haute pureté par mois, et SK hynix entre 600 et 700 tonnes. Pour l'instant, cette pénurie n'a pas entraîné d'arrêt des usines, mais les deux entreprises tentent d'augmenter le volume de leurs achats supplémentaires.

Les acteurs du marché soulignent que, bien que les fabricants soient prêts à payer le prix fort pour le gaz, il devient 갈수록 difficile de trouver des volumes supplémentaires sur le marché. Cela suggère que des ruptures sérieuses pourraient survenir dans la chaîne de production.

Pourquoi ce gaz est-il si important ?

Le dioxyde de carbone de haute pureté est utilisé dans le processus de nettoyage supercritique (supercritical cleaning) des wafers de semi-conducteurs. Dans cet état, le CO2 possède simultanément des propriétés de liquide et de gaz. Cet état unique permet d'éliminer efficacement les contaminants des structures ultra-fines et denses des puces modernes. Sans cette technologie, la production de circuits intégrés à haute performance est presque impossible.

La cause principale de la pénurie est liée à la réduction de la production de matières premières. Ce gaz est obtenu comme sous-produit du raffinage du pétrole, de l'industrie pétrochimique et de la production d'hydrogène. La baisse de capacité des usines pétrochimiques en Corée du Sud et l'instabilité des livraisons de pétrole dues aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont aggravé la situation.

Depuis le début de l'année 2024, le prix du CO2 liquéfié a augmenté d'environ 20 %. Selon les experts, la pénurie de gaz durera au moins jusqu'à la fin de l'année. Si la situation ne s'améliore pas, cela pourrait entraîner une hausse significative du prix des modules mémoire DRAM et NAND sur le marché mondial, ce qui affecterait à son tour le prix des smartphones et des ordinateurs.