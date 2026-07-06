Le mystère du rayonnement de Hawking : des scientifiques découvrent un nouveau mécanisme d'évaporation des trous noirs

Une avancée majeure a été réalisée dans la recherche sur le rayonnement de Hawking, l'une des théories les plus complexes et controversées de la physique moderne. Une équipe internationale de scientifiques allemands, mexicains et israéliens a présenté un modèle inattendu et beaucoup plus simple expliquant le mécanisme d'émission d'énergie des trous noirs. Cette découverte pourrait ouvrir une nouvelle ère dans la compréhension de l'évolution des objets les plus mystérieux de l'univers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la théorie avancée par Stephen Hawking en 1974, les trous noirs ne sont pas des objets purement « absorbants ». En raison d'effets quantiques, ils émettent un rayonnement thermique très faible et, avec le temps, perdent de la masse et s'évaporent. Cependant, dans les conditions réelles de l'univers, ce rayonnement est impossible à détecter car il se perd dans le bruit de fond cosmique. C'est pourquoi les chercheurs se concentrent sur la création d'analogues optiques des trous noirs en laboratoire.

Un « trou noir » en laboratoire

Des physiciens de l'Université de Paderborn (Allemagne) et de l'Institut Weizmann (Israël) ont utilisé un système optique spécial basé sur des guides d'ondes lumineux non linéaires. Ce dispositif a permis de modéliser l'horizon des événements d'un trou noir — la frontière d'où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Au cours des expériences, les scientifiques ont découvert que le processus d'apparition du rayonnement de Hawking est beaucoup plus simple qu'on ne le pensait auparavant.

Les théories précédentes décrivaient ce rayonnement comme une chaîne de plusieurs processus quantiques complexes. La nouvelle étude montre qu'un mécanisme de rétroaction entre le rayonnement et le système lui-même joue un rôle clé. Le chef de l'étude, Lorenzo M. Procopio, souligne que ce nouveau modèle simplifie non seulement la théorie, mais aide également à mieux comprendre comment le rayonnement se produit dans les systèmes gravitationnels réels.

Un autre aspect important de l'étude est que le rayonnement de Hawking n'est pas simplement un processus passif. Les expériences ont prouvé que le rayonnement exerce une influence active sur le système qui le génère. C'est précisément ce mécanisme de rétroaction qui est le facteur principal confirmant que les trous noirs peuvent perdre de la masse et finir par disparaître complètement.

Le point de rencontre entre la physique quantique et la théorie de la relativité

L'importance de cette découverte ne se limite pas aux trous noirs. Le rayonnement de Hawking est l'un des rares points où la relativité générale et la mécanique quantique, deux théories fondamentales mais contradictoires, peuvent être unifiées. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à créer une théorie unique de la « gravité quantique » de l'univers, et les expériences en laboratoire constituent l'étape la plus prometteuse sur cette voie.

Pour les passionnés de science, cette nouvelle signifie que l'étude des lois de la physique fondamentale ne se fait plus seulement via d'immenses télescopes, mais aussi à l'aide d'équipements de laboratoire compacts. De telles recherches serviront à l'avenir à répondre aux questions sur l'origine de l'univers et son destin final.

Selon les données d'Ixbt.com, les résultats de ces travaux scientifiques ont suscité un grand intérêt dans le monde de la physique. Si les résultats en laboratoire sont confirmés par des observations astrophysiques, ce sera la preuve ultime de la plus grande idée de Stephen Hawking, qui pourrait être jugée digne d'un prix Nobel à titre posthume.