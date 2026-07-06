Nouveaux détails sur le smartphone HMD Skyline 2 : Snapdragon 7s Gen 4 et appareil photo puissant

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Nouveaux détails sur le smartphone HMD Skyline 2 : Snapdragon 7s Gen 4 et appareil photo puissant

HMD Global continue de travailler sur sa nouvelle génération de smartphones. Selon les dernières informations, le très attendu modèle HMD Skyline 2 n'a pas été annulé et se prépare à arriver sur le marché avec des améliorations techniques significatives. L'appareil devrait créer une forte concurrence dans le segment milieu de gamme tout en conservant l'identité de la marque. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

D'après les informations fournies par l'insider smashx_60, bien que l'entreprise ait abandonné le projet complexe nommé Skyline GT, le travail sur le HMD Skyline 2 de base se poursuit activement. Des rumeurs précédentes suggéraient que ce smartphone hériterait du design légendaire du Nokia Lumia 1020, avec un immense module photo circulaire au dos. Cependant, de nouvelles données ont contredit ces hypothèses : l'appareil conservera la ligne de design de la première génération de Skyline.

Capacités techniques et performances

La partie matérielle du smartphone sera considérablement mise à jour. Au lieu du processeur Snapdragon 7s Gen 3 initialement prévu, le HMD Skyline 2 devrait être équipé de la puce plus moderne Snapdragon 7s Gen 4. Cela permettra non seulement d'augmenter la vitesse globale, mais aussi d'améliorer l'efficacité énergétique. Selon ixbt.com, l'appareil dispose d'un écran OLED de 6,55 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 1200 nit.

HMD a également fait un pas important en matière de capacités photographiques. L'appareil photo principal du smartphone sera composé de trois modules : un capteur principal de 108 MP et deux capteurs auxiliaires de 50 MP. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 50 mégapixels est prévue. Cette combinaison permet de prendre des photos de haute qualité, même dans des conditions d'éclairage complexes.

L'autonomie de l'appareil est assurée par une batterie de 5000 mAh. Les utilisateurs pourront profiter d'une charge rapide filaire de 40 W et de la technologie de charge sans fil standard Qi2 de 15 W. De plus, le boîtier est protégé contre la poussière et les éclaboussures selon la norme IP54.

Facilité de réparation et fonctionnalités supplémentaires

L'un des aspects uniques du modèle HMD Skyline 2 est son concept de « réparation autonome » (Gen 2 repairability). L'entreprise propose une conception permettant aux utilisateurs de remplacer l'écran ou la batterie sans sortir de chez eux, à l'aide d'outils spéciaux. Il s'agit d'une étape importante vers la durabilité écologique et la prolongation de la durée de vie de l'appareil.

Le smartphone sera également équipé de haut-parleurs stéréo, garantissant un son de qualité pour le contenu multimédia. HMD Global accorde récemment une attention particulière à l'intégration d'assistants basés sur l'AI dans ses appareils, ce qui se reflétera sans aucun doute dans le logiciel du Skyline 2.

Pour le marché, ce modèle pourrait être intéressant grâce à sa facilité de réparation et son appareil photo robuste. La date de présentation officielle et le prix n'ont pas encore été annoncés, mais les informations précises précédentes de l'insider (comme les rapports sur le HMD Icon Flip 1) indiquent que ces nouvelles sont proches de la réalité.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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