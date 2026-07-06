Coupe du Monde 2026 : Suivez le match Mexique vs Angleterre avec nous

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales du Mexique et de l'Angleterre s'affrontent. Cette rencontre Zamin.uz sera couverte en direct via un live texte.

Le match débutera à 06h00, heure de Tachkent. Les fans recevront des informations en temps réel sur le déroulement du match, les buts, les tirs cadrés et non cadrés, les décisions de la VAR, les cartons et les remplacements.

Côté mexicain, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado et Julián Quiñones animeront l'attaque. Pour l'Angleterre, Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka et Anthony Gordon sont titulaires.

L'enjeu est de taille : le vainqueur accèdera aux quarts de finale, tandis que le perdant sera éliminé de la compétition.

Tous les moments forts de la rencontre Zamin.uz peuvent être suivis via notre live texte sur le site.