Un moteur à combustion interne à hydrogène pour camions lourds testé en Chine

La société chinoise FAW Jiefang a annoncé une avancée majeure dans le domaine du transport à hydrogène. Le nouveau moteur à combustion interne CA6HV3 de l'entreprise, conçu pour les poids lourds, a passé avec succès la certification environnementale nationale. Cette technologie représente un pas de géant vers l'abandon du diesel traditionnel et la réduction drastique des émissions atmosphériques. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Le fabricant affirme que cette unité est l'un des premiers moteurs à hydrogène au monde à répondre au concept de « double zéro émission ». Il ne rejette aucun dioxyde de carbone et les autres types de substances nocives sont quasi inexistants. Selon les informations d'ixbt.com, l'avantage principal de ce nouveau développement réside dans le taux extrêmement bas d'oxydes d'azote (NOx).

Normes environnementales et capacités techniques

Les émissions d'oxydes d'azote, problème majeur des moteurs à hydrogène, ne représentent dans ce modèle que 5 % de la limite autorisée par la norme chinoise actuelle China VI. Les ingénieurs de FAW Jiefang ont déclaré être prêts pour les futures exigences plus strictes China VII — le moteur n'atteint que 14 % des limites de cette norme.

Parallèlement au processus de certification, le moteur a été soumis à des tests de durabilité à long terme. Un camion FAW J6V de 49 tonnes équipé de cette unité a parcouru plus de 100 000 kilomètres en conditions réelles. Ces tests ont prouvé non seulement la propreté écologique du nouveau groupe motopropulseur, mais aussi sa fiabilité sous de lourdes charges.

Efficacité économique et perspectives de popularisation

Un autre aspect crucial du nouveau moteur est qu'il ne nécessite pas de modification radicale de la structure du camion. En termes de dimensions et de conception, il est compatible avec les moteurs diesel existants. Cela permet d'installer le moteur à hydrogène sans redessiner le système de refroidissement ou d'autres composants. Une telle approche réduit considérablement les coûts de transition vers le transport à hydrogène.

Actuellement, les technologies de l'hydrogène se développent dans deux directions : les piles à combustible (pour les moteurs électriques) et les moteurs à combustion interne à hydrogène. La seconde option est très adaptée aux poids lourds, aux engins de chantier, aux trains et aux navires, car ces secteurs exigent une puissance élevée, une grande autonomie et l'utilisation de bases de production existantes.

Le gouvernement chinois a intégré cette technologie dans son programme de développement de l'énergie hydrogène. FAW prévoit d'introduire prochainement son développement dans la production en série pour le transport commercial. Cela contribuera à la formation d'un système de transport de marchandises écologique dans la région et sur le marché mondial.