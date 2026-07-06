La Norvège bat le Brésil et se qualifie pour les quarts de finale

En huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, la Norvège a battu le Brésil 2-1 et s'est qualifiée pour le tour suivant. Le match s'est déroulé au stade situé à East Rutherford, dans l'agglomération de New York, dans le New Jersey. Erling Haaland a inscrit les deux buts de la Norvège. Il a ouvert le score à la 79e minute et a marqué une seconde fois à la 90e minute. L'unique but du Brésil a été marqué par Neymar sur penalty à la 90+10e minute.

La Norvège a largement dominé la possession de balle tout au long de la rencontre. L'équipe a contrôlé le ballon pendant 66 % du temps, contre 34 % pour le Brésil.

Le Brésil a tenté 12 tirs vers le but adverse, dont 4 cadrés. La Norvège a effectué 9 tirs, dont 5 cadrés.

La Norvège a également été bien supérieure en nombre de passes. L'équipe a réalisé 653 passes avec une précision de 91 %. Le Brésil a effectué 313 passes, dont 88 % ont atteint leur cible.

Durant le match, les joueurs brésiliens ont commis 7 fautes, contre 4 pour les joueurs norvégiens. Le Brésil a reçu un carton jaune, tandis que la Norvège n'a pas été avertie. Les deux équipes ont obtenu 5 corners chacune, et le nombre de hors-jeu était de 1-1.

Après le but de Haaland à la 79e minute, le Brésil a tenté d'accentuer la pression. Cependant, à la 90e minute, l'attaquant norvégien a marqué son deuxième but. Bien que Neymar ait transformé un penalty dans le temps additionnel, le Brésil n'a pas pu sauver le match.