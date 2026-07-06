Neymar met fin à sa carrière internationale avec le Brésil

Neymar a annoncé la fin de sa carrière internationale après l'élimination du Brésil par la Norvège lors de la Coupe du Monde 2026, rapporte le site Sports.kz.

L'attaquant de 34 ans a disputé son dernier match avec l'équipe nationale lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde contre la Norvège. Neymar est entré en jeu en tant que remplaçant et a transformé un penalty dans le temps additionnel.

Cependant, son but n'a pas suffi à sauver le Brésil de la défaite. La rencontre s'est soldée par une victoire 2-1 de la Norvège, éliminant ainsi le Brésil du tournoi.

Ce but était le premier et le dernier de Neymar dans cette Coupe du Monde. Après le match, il a confirmé qu'il ne jouerait plus pour l'équipe nationale du Brésil.

« J'ai essayé. J'ai essayé. Tout a commencé ici, au MetLife Stadium, et tout se termine ici. C'est fini », a déclaré Neymar.

Le joueur a disputé un total de 130 matchs avec l'équipe nationale du Brésil et a marqué 80 buts. Il met ainsi un terme à sa carrière internationale.