Les compositions d'équipe pour le match Mexique-Angleterre sont annoncées

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Les compositions d'équipe pour le match Mexique-Angleterre sont annoncées

Les compositions de départ pour le match entre le Mexique et l'Angleterre, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, ont été annoncées.

La rencontre débutera à 06h00 (heure de Tachkent). Le Mexique évoluera en 4-3-3, tandis que l'Angleterre adoptera un schéma tactique en 4-2-3-1.

Composition de l'équipe du Mexique :

• Gardien : Raúl Rangel
• Défenseurs : Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
• Milieux : Luis Romo, Erik Lira, Gilberto Mora
• Attaquants : Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Composition de l'équipe d'Angleterre :

• Gardien : Jordan Pickford
• Défenseurs : Nico O'Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Jarell Quansah
• Milieux : Declan Rice, Elliot Anderson
• Milieux offensifs : Anthony Gordon, Jude Bellingham, Bukayo Saka
• Attaquant : Harry Kane

L'Angleterre s'appuiera sur Kane en attaque. Bellingham évoluera en soutien, avec Gordon et Saka sur les ailes. Pour le Mexique, Raúl Jiménez occupera la pointe de l'attaque.

Le vainqueur de ce match se qualifiera pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

MexiqueAngleterreHarry KaneBukayo SakaRaúl JiménezJude Bellingham
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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