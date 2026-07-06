Le mystère du cerveau : l'hippocampe continue d'analyser le langage sous anesthésie générale

Dans le monde médical, on a longtemps cru qu'un patient sous anesthésie générale était totalement coupé du monde extérieur et que sa conscience cessait de traiter les signaux externes. Cependant, une nouvelle étude menée par des scientifiques du Baylor College of Medicine aux États-Unis a bouleversé ces idées reçues. Selon les travaux publiés dans la revue Nature, l'hippocampe, la partie du cerveau humain responsable de la mémoire, continue d'analyser le langage et de prédire les mots même sous anesthésie profonde. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Une équipe de chercheurs dirigée par le neurochirurgien Samir Sheth a surveillé l'activité cérébrale de sept patients pendant une opération. Pour la première fois, des micro-puces haute résolution appelées Neuropixels ont été utilisées dans l'hippocampe humain. Cette technologie a permis de lire les signaux de centaines de neurones individuels simultanément et avec une précision sans précédent. Bien que les patients soient sous anesthésie profonde grâce au propofol, il s'est avéré que leur cerveau effectuait des calculs complexes.

Comment les neurones traitent-ils le langage ?

Au cours de l'expérience, des histoires courtes ont été lues aux patients sous anesthésie. Les résultats ont été surprenants : les neurones de l'hippocampe ont non seulement réagi au son, mais ont également distingué les catégories grammaticales — noms, verbes et adjectifs. Plus important encore, le cerveau a activé le mécanisme de codage prédictif (predictive coding), prédisant le mot suivant dans une phrase sur la base de probabilités, tout comme dans un état d'éveil.

Les scientifiques soulignent que ce processus est très similaire au principe de fonctionnement des systèmes d'IA modernes, en particulier les LLM (grands modèles de langage). Tout comme des modèles tels que ChatGPT génèrent le mot suivant en se basant sur le contexte précédent, le cerveau humain sous anesthésie prédit la suite du discours de la même manière. Cette découverte pourrait contribuer à former des concepts communs entre les domaines de la neurobiologie et de l'IA.

Opportunités et limites futures

L'importance pratique de cette étude est jugée très élevée. De tels signaux obtenus à partir de l'hippocampe pourraient à l'avenir aider à créer des neuroprothèses pour les patients dont les centres du langage sont endommagés ou ayant subi un AVC. En d'autres termes, il devient possible de restaurer les mots qu'une personne souhaite dire grâce à la technologie en analysant l'activité cérébrale.

Selon ixbt.com, les chercheurs appellent également à la prudence dans l'interprétation des résultats. Pour l'instant, ce phénomène n'a été observé que sous anesthésie au propofol. On ignore encore si ce processus se répète pendant le sommeil naturel ou dans un état de coma. De plus, comme l'expérience s'est limitée à l'hippocampe, la mesure dans laquelle d'autres parties du cerveau participent à ce processus nécessite des études supplémentaires.

Néanmoins, cette découverte constitue une étape importante prouvant la complexité de la conscience humaine et la capacité du cerveau à maintenir le traitement de l'information même dans les conditions les plus difficiles.