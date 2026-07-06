Le Brésil éliminé de la Coupe du Monde 2026 : Erling Haaland renvoie la Seleção à la maison

Séisme dans le monde du football : le rêve du Brésil de décrocher une sixième étoile est reporté d'au moins quatre ans. Lors du match pour une place en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 sur les terres américaines, la Norvège a surpris le géant sud-américain en s'imposant 2-1, l'éliminant ainsi du tournoi. Le doublé d'Erling Haaland dans les dernières minutes a offert une victoire historique aux Scandinaves. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match a mal commencé pour le Brésil. En début de rencontre, le Norvégien Patrick Berg a marqué, mais le but a été annulé pour hors-jeu par les arbitres. Par la suite, les hommes de Carlo Ancelotti ont eu une occasion en or d'ouvrir le score. Après une faute sur Matheus Cunha dans la surface, l'arbitre a désigné le point de penalty. Cependant, la frappe de Bruno Guimarães a été stoppée par le gardien Ørjan Nyland. Ce moment a marqué un tournant dans le match.

L'entrée d'Endrick et de Neymar n'a pas suffi

En seconde période, le Brésil a fait entrer le jeune prodige Endrick pour renforcer l'attaque. L'attaquant du Real Madrid s'est retrouvé en face-à-face avec le gardien après une superbe passe de Vinícius Júnior, mais a manqué l'occasion en raison d'une frappe imprécise. Selon Goal.com, l'entrée en jeu d'Endrick n'a pas eu l'effet escompté et ses erreurs ont pesé sur le jeu de l'équipe.

La Norvège, quant à elle, a combiné une défense rigoureuse avec des contre-attaques dangereuses. À la 80e minute, sur un centre d'Andreas Schjelderup venu de la gauche, Erling Haaland a propulsé le ballon au fond des filets de la tête. Ce but a donné une grande confiance aux Norvégiens. Alors que le Brésil se ruait à l'attaque, Haaland a scellé le sort du match à la 90e minute d'une frappe précise à l'entrée de la surface, signant un doublé.

Dans le temps additionnel, un nouveau penalty a été accordé pour une faute sur Casemiro. Cette fois, Neymar n'a pas tremblé et a réduit le score, mais les secondes restantes n'ont pas suffi à la Seleção. Le Brésil prolonge ainsi sa disette de titres mondiaux, entamée en 2002, à au moins 28 ans.

Cette défaite est un coup dur pour la communauté du football brésilien. L'effectif étoilé dirigé par Carlo Ancelotti a été impuissant face à la discipline norvégienne et au talent phénoménal d'Erling Haaland. La Norvège, pour sa part, atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire et devient la révélation du tournoi.