Le chef de la NASA révèle la cause de la puissante explosion de la fusée New Glenn

Les détails de l'accident impliquant la fusée lourde New Glenn de Blue Origin, l'un des projets majeurs dans le domaine de l'exploration spatiale, ont été révélés. Le chef de la NASA, Jared Isaacman, a annoncé les conclusions préliminaires selon lesquelles des dysfonctionnements du système moteur sont à l'origine de cette puissante explosion survenue en mai. Cet incident devrait avoir un impact sérieux non seulement sur l'entreprise privée, mais aussi sur les plans du programme lunaire des États-Unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Politico et ixbt.com, les experts de la NASA ont été impliqués dans les processus d'enquête dès les premiers jours suivant l'incident. Actuellement, les ingénieurs de Blue Origin se concentrent, en collaboration avec les spécialistes de l'agence, sur l'analyse des défauts techniques du système moteur. Jared Isaacman a souligné que l'agence continuerait d'apporter toute l'assistance technique nécessaire à l'entreprise.

Défaillance technique et ampleur de l'explosion

Rappelons que la fusée New Glenn a explosé le 28 mai 2026 lors d'essais de mise à feu statique. L'explosion a été si puissante que son flash a été clairement visible à 190 kilomètres du site, à l'autre bout de l'État. Une telle libération d'énergie a également causé des dommages importants au pas de tir.

À l'heure actuelle, l'attention principale est portée sur l'identification de la partie du moteur ayant subi la défaillance. Selon le chef de la NASA, Blue Origin mettra tout en œuvre pour résoudre les problèmes survenus, reconstruire le pas de tir et reprendre les essais. Cependant, il est clair que ces processus nécessiteront beaucoup de temps et de ressources.

Impact sur le programme lunaire et projets futurs

Cet accident pourrait retarder d'au moins un an la participation de Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, au programme lunaire en collaboration avec la NASA. La fusée New Glenn était considérée comme un maillon essentiel de cette mission. Cette nouvelle est également d'intérêt pour les passionnés et les experts de l'espace, car la course entre les concurrents SpaceX et Blue Origin contribue à la baisse des coûts des technologies spatiales.

La direction de la NASA continue d'exprimer sa confiance dans le potentiel technique de l'entreprise. Comme l'a noté Jared Isaacman, de tels échecs dans l'industrie spatiale sont une étape difficile mais nécessaire vers le perfectionnement des nouvelles technologies. L'agence n'a pas l'intention de mettre fin à sa collaboration avec Blue Origin et le projet sera poursuivi une fois toutes les mesures de sécurité prises.