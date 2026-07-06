Rosatom développe plus de dix projets de petits SMR : l'Ouzbékistan en priorité

La société d'État russe Rosatom travaille activement à l'expansion du segment des petits réacteurs modulaires (SMR). Actuellement, le portefeuille de l'entreprise comprend une dizaine de projets de réacteurs de différentes puissances, qui devraient façonner une nouvelle orientation sur le marché mondial de l'énergie. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la société, Alexey Likhachev. Selon Ixbt.com rapporte cette information.

La famille de réacteurs RITM est considérée comme la technologie la plus avancée et la plus éprouvée à ce jour. Ces unités sont remarquables non seulement pour leur utilisation dans les brise-glaces nucléaires, mais aussi pour leur application dans les SMR flottants et terrestres. Selon les données, 13 réacteurs RITM ont été produits pour la flotte de brise-glaces, et plusieurs autres sont en cours de fabrication pour alimenter de grands gisements.

Le premier projet en Ouzbékistan et les indicateurs techniques

L'Ouzbékistan occupe une place de leader dans la région pour l'introduction de cette technologie. Likhachev a souligné qu'en juin de cette année, les travaux pratiques pour la construction d'une centrale nucléaire de faible puissance ont débuté en Ouzbékistan. La fabrication de deux réacteurs de la série RITM pour cette centrale est en cours dans les usines russes.

Au total, 11 réacteurs pour petits SMR sont actuellement en cours de production dans les entreprises russes. Ce chiffre témoigne de la demande croissante pour la petite énergie nucléaire. Ces centrales constituent la solution optimale pour fournir une électricité stable aux régions éloignées des grands réseaux énergétiques.

L'avenir des centrales de très faible puissance

Rosatom ne se limite pas aux projets de taille moyenne et développe également des réacteurs de très faible puissance. L'un des projets clés dans ce domaine est l'unité Shelf-M. Ce réacteur est conçu pour une durée de vie de 60 ans et a une capacité de production de 10 MW d'électricité et 35 MW de puissance thermique.

Le calendrier de construction du projet Shelf-M a été approuvé et les études d'ingénierie sur site ont commencé. De plus, les tests de ressources du combustible nucléaire ont été menés avec succès et les processus de justification des investissements touchent à leur fin. De tels projets serviront de source d'énergie autonome pour l'industrie minière et les sites industriels isolés.

Selon les experts, l'avantage des petits SMR par rapport aux grandes centrales traditionnelles réside dans leur rapidité de construction, leur haut niveau de sécurité et leur adaptabilité aux besoins régionaux. La mise en œuvre de ce projet en Ouzbékistan sera une étape importante pour diversifier le mix énergétique du pays et augmenter la part de l'énergie propre.