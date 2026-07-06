Coupe du Monde : L'Angleterre bat le Mexique et se qualifie pour les quarts de finale

Dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe d'Angleterre a affronté l'un des pays hôtes, le Mexique. Lors d'un match dramatique disputé au stade "Estadio Azteca", les "Three Lions" se sont imposés 3-2, décrochant ainsi leur billet pour les quarts de finale. Cette victoire est considérée comme l'un des résultats les plus marquants de l'histoire du tournoi pour les Anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que la rencontre ait débuté avec une heure de retard en raison d'une violente tempête, l'intensité était présente dès les premières minutes. L'équipe du Mexique semblait plus active en début de match, mais le gardien anglais Jordan Pickford a sauvé son équipe d'un but certain en repoussant les frappes dangereuses de Raul Jimenez. À la 36e minute, les Anglais ont réussi à ouvrir le score.

La performance exceptionnelle de Bellingham

La jeune star de l'équipe, Jude Bellingham, est devenue le héros du match. Il a d'abord marqué de la tête sur un centre de Bukayo Saka. À peine 98 secondes plus tard, il a inscrit un doublé en reprenant un ballon transmis par Harry Kane. Selon Goal.com, les mouvements de Bellingham sur le terrain ont insufflé une intensité particulière aux attaques anglaises.

Les Mexicains ont réussi à réduire l'écart juste avant la fin de la première mi-temps. Julian Quinones a profité d'un cafouillage après un coup franc pour marquer d'une frappe puissante. Ce but a redonné confiance aux hôtes avant la seconde période.

Carton rouge et fin sous tension

En seconde période, les hommes de Thomas Tuchel ont fait face à une difficulté inattendue. Le défenseur Jarell Quansah a été expulsé après une intervention de la VAR pour une faute grossière. Réduite à dix, l'Angleterre a dû se défendre, mais Anthony Gordon a obtenu un penalty en contre-attaque. Harry Kane n'a pas tremblé et a porté le score à 3-1.

La fin du match a été extrêmement tendue. L'arbitre a accordé un penalty au Mexique après une faute de Harry Kane dans sa propre surface. Raul Jimenez a transformé l'occasion, réduisant l'écart au minimum. Malgré les attaques incessantes du Mexique dans les dernières minutes, la défense anglaise et Jordan Pickford ont fait preuve d'une grande solidité pour préserver la victoire.

Désormais, l'équipe d'Angleterre affrontera la Norvège pour une place en demi-finale. Ce match est prévu samedi prochain à Miami. Les experts saluent la victoire pleine de caractère de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel.