WhatsApp commence à réserver les noms d'utilisateur : il est désormais possible de masquer son numéro

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WhatsApp commence à réserver les noms d'utilisateur : il est désormais possible de masquer son numéro

La messagerie WhatsApp, appartenant à Meta, a commencé à déployer une fonctionnalité très attendue pour ses plus de 3 milliards d'utilisateurs : la réservation de noms d'utilisateur (username) personnels. L'introduction de ce système devrait porter la sécurité de la plateforme et la protection des données personnelles à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le principal avantage de cette nouvelle fonctionnalité est que les utilisateurs n'auront plus besoin de divulguer leur numéro de téléphone lorsqu'ils partageront leurs contacts. C'est une option très pratique, notamment pour les personnes soucieuses de la confidentialité de leurs données personnelles et pour les entrepreneurs qui communiquent avec leurs clients. Désormais, il suffira de donner un nom d'utilisateur unique pour entamer une conversation.

Comment réserver et modifier un nom d'utilisateur ?

WhatsApp déploie actuellement cette fonctionnalité progressivement. Les utilisateurs peuvent réserver le nom de leur choix dès maintenant, mais le déploiement complet est prévu d'ici la fin de l'année. Si vous possédez un compte Facebook ou Instagram, vous pouvez également réserver votre nom d'utilisateur existant sur ces réseaux pour WhatsApp.

Pour définir un nom d'utilisateur, il faut accéder au menu des paramètres et sélectionner la section correspondante. Si le nom choisi ne vous convient plus par la suite, il est possible de le modifier ou de le supprimer complètement via le bouton d'édition. Il convient de noter que WhatsApp réserve automatiquement les noms des personnalités publiques et des grandes organisations afin d'éviter qu'ils ne soient usurpés par des tiers.

Mesures de sécurité et de confidentialité supplémentaires

WhatsApp propose non seulement un système de nom d'utilisateur, mais aussi une couche de protection supplémentaire. Les utilisateurs pourront limiter le cercle des personnes autorisées à leur écrire. En particulier, il pourra être exigé des inconnus souhaitant contacter un utilisateur via son nom d'utilisateur qu'ils saisissent un code PIN spécial à quatre chiffres.

Ce système de code PIN empêche les personnes étrangères de vous envoyer des messages sans votre autorisation. Les utilisateurs pourront modifier ce code ou en créer un nouveau à tout moment. Cette fonctionnalité joue un rôle important dans la protection contre les spams et les communications indésirables.

Le nouveau système sera accessible à tous les utilisateurs dans les semaines à venir. Actuellement, le processus de réservation des noms sert principalement à éviter les doublons et à permettre aux utilisateurs de préserver leur image de marque. Les utilisateurs peuvent profiter de cette opportunité en mettant régulièrement à jour leur application.

WhatsAppMetaMessengerTechnologieConfidentialité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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