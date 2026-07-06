Plus de 800 décès dus à la canicule en Allemagne

Plus de 800 personnes sont décédées en Allemagne durant la période de canicule qui a duré de début avril à fin juin. L'Institut Robert Koch a calculé ces chiffres pour la période allant du 6 avril au 21 juin.

Le rapport indique que la chaleur a été particulièrement dangereuse pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Dans de nombreux cas, les températures élevées ont aggravé les pathologies existantes, entraînant le décès.

Les décès liés à la chaleur ne sont pas toujours spécifiés dans les documents médicaux. C'est pourquoi les experts évaluent l'ampleur réelle par des méthodes statistiques.

Pour ce faire, les données sur les décès de l'Office fédéral de la statistique ainsi que les relevés de température de 52 stations météorologiques à travers le pays ont été étudiés.

Le plus grand nombre de victimes a été enregistré parmi les citoyens âgés de 85 ans et plus, avec près de 500 décès. Parmi les 75-84 ans, 190 décès ont été recensés, et 80 parmi les 65-74 ans. Environ 40 personnes de moins de 65 ans sont décédées.