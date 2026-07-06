La réputation financière des nounous et employés de maison est désormais vérifiée via un système spécial

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La réputation financière des nounous et employés de maison est désormais vérifiée via un système spécial

Le processus de sélection des employés de maison, nounous et tuteurs permet désormais d'évaluer non seulement l'expérience professionnelle, mais aussi la fiabilité financière. Le service « Pomogatel », spécialisé dans la recherche de personnel domestique, a lancé une nouvelle fonctionnalité pour vérifier la réputation financière des candidats. Cette innovation aide les employeurs à prendre des mesures de sécurité supplémentaires lors de l'accueil d'un inconnu à leur domicile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau système est intégré au service « Karma », développé par le bureau de crédit « Skoring Byuro ». Selon les informations d'ixbt.com, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'obtenir des données sur l'historique de crédit, les dettes et autres obligations financières du candidat. Cela est particulièrement important pour les familles qui choisissent du personnel pour s'occuper d'enfants ou de personnes âgées.

Comment s'effectue la vérification ?

Le processus d'obtention des informations sur la fiabilité financière repose sur la transparence. Après l'envoi de la demande par l'employeur, la décision finale appartient au candidat. En d'autres termes, l'employé doit consentir à divulguer ses données personnelles. La confirmation s'effectue via le portail des services publics, ce qui garantit l'exactitude et la légalité des informations.

Le système analyse la situation financière du candidat selon les critères suivants :

  • Discipline de crédit et existence de dettes actuelles ;
  • Actes d'exécution judiciaire et amendes impayées ;
  • Historique des paiements des services publics ;
  • Biens mis en gage et signes de faillite.
Sur la base des résultats de l'analyse, le système attribue au candidat un indice sur une échelle de 1 à 10. Un score élevé signifie que le candidat gère ses obligations financières de manière responsable. Un score bas avertit l'employeur des risques potentiels, car la probabilité d'incidents liés à des employés en situation financière difficile peut être plus élevée.

Sécurité et gain de temps

Les représentants de l'entreprise soulignent que cet outil réduit considérablement le temps de sélection des candidats. Habituellement, le choix d'un employé de maison demande beaucoup de temps pour les recommandations et les entretiens. Désormais, grâce à un indice numérique, il est possible de déterminer en quelques minutes si le candidat a des problèmes « cachés ».

L'introduction de cette technologie contribue à former une « culture de transparence » sur le marché du travail. Compte tenu du développement du secteur des services à domicile sur le marché ouzbek, il est fort probable que les services locaux introduisent également des systèmes de scoring similaires à l'avenir. Cela est pertinent non seulement pour les employés de maison, mais aussi pour les secteurs de la livraison et d'autres services.

En conclusion, les technologies numériques deviennent un outil pour renforcer la confiance, non seulement dans le secteur bancaire, mais aussi dans les aspects les plus délicats de notre vie quotidienne. La fonction de vérification de la réputation financière aide à minimiser les risques liés au facteur humain lors de l'embauche de personnel domestique.

TechnologieSécuritéScoring FinancierPersonnel DomestiqueDigitalisation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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