Les cadres d'Arsenal manqueront le début de la saison : Saka et Rice absents

L'Arsenal, champion en titre de la Premier League anglaise, commence sa préparation pour la saison 2026-27 avec d'importants problèmes d'effectif. Il a été officiellement confirmé que les stars du club londonien, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke et Eberechi Eze, manqueront les premiers matchs de préparation de la nouvelle saison. Cela est dû à la participation réussie de l'équipe nationale d'Angleterre à la Coupe du Monde en Amérique du Nord. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon le média Football London, comme les hommes de Mikel Arteta ont décroché leur place en quarts de finale, la période de repos obligatoire accordée aux joueurs coïncide avec les dates des stages estivaux du club. Conformément au règlement interne, chaque joueur ayant participé à un tournoi international a droit à au moins trois semaines de repos après la fin de la compétition.

Blessures et processus de récupération

Ce qui complique davantage la situation est que les cadres d'Arsenal luttent non seulement contre la fatigue, mais aussi contre diverses blessures. En particulier, Bukayo Saka aide l'équipe nationale malgré des problèmes au tendon d'Achille. Le milieu de terrain Declan Rice, comme l'a souligné le sélectionneur anglais Thomas Tuchel, joue malgré de fortes douleurs liées aux nerfs du genou.

L'équipe d'Angleterre a battu le Brésil en quarts de finale, enregistrant l'une des plus larges victoires de l'histoire du pays. Ils affronteront désormais la Norvège samedi. Si les Anglais atteignent les demi-finales, le retour des joueurs d'Arsenal sera encore plus retardé. C'est une perte sérieuse pour le club londonien qui s'apprête à défendre son titre.

Modifications des plans de pré-saison

Arsenal débutera sa préparation estivale le 1er août par un match contre Girona. Il est certain que les quatre joueurs mentionnés ci-dessus ne participeront pas à cette rencontre. De plus, selon Goal.com, si l'Angleterre atteint les demi-finales, Saka, Rice, Eze et Madueke manqueront également le deuxième match amical contre le Real Betis, prévu le 5 août à Dublin.

Cette situation oblige Mikel Arteta à revoir sa stratégie de préparation pré-saison. Bien que des stars comme le capitaine Martin Odegaard soient présentes, l'absence d'une grande partie du onze titulaire lors d'une phase cruciale des entraînements pourrait compliquer l'élaboration des schémas tactiques. Néanmoins, la direction du club considère la santé des joueurs comme une priorité absolue.