Microsoft annonce de nouvelles réductions : près de 5 000 employés licenciés

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Microsoft annonce de nouvelles réductions : près de 5 000 employés licenciés

Le géant de la technologie Microsoft a annoncé le licenciement de près de 4 800 employés dans le cadre de l'optimisation de ses effectifs mondiaux. Cela représente environ 2,1 % de l'effectif total de l'entreprise. Cette décision, prise à une époque où l'intelligence artificielle (AI) se développe rapidement et menace les emplois traditionnels, suscite diverses inquiétudes au sein du public. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon une note interne diffusée par l'entreprise, les réductions affecteront principalement la division de jeux Xbox et les secteurs des ventes commerciales (commercial sales). La direction de Microsoft a justifié cette mesure par la conjoncture du marché et l'évolution rapide des besoins des clients. Amy Coleman, directrice des ressources humaines de l'entreprise, a souligné dans un message aux employés que le monde changeant oblige également l'entreprise à se transformer.

Intelligence artificielle et transformation de l'emploi

La question principale qui intéresse beaucoup de monde est le lien entre ces réductions et l'intelligence artificielle. Bien qu'Amy Coleman ait déclaré dans son communiqué que l'AI ne remplace pas directement les employés, elle a reconnu que la technologie change radicalement les méthodes de travail. Selon elle, une partie des tâches quotidiennes peut désormais être automatisée, ce qui exige des employés l'acquisition de nouvelles compétences et une adaptation constante.

Selon les experts, cette démarche de Microsoft est en phase avec sa nouvelle orientation stratégique : la création de la division Frontier Company. Cette nouvelle structure est spécialisée dans l'implémentation de solutions AI pour les clients corporatifs, avec un investissement de 2,5 milliards de dollars. Cela confirme une tendance générale dans le secteur technologique : les entreprises réorientent les fonds économisés par la réduction des effectifs vers l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Changements dans les divisions Xbox et ingénierie

Les réductions au sein de la division Xbox ont mis en évidence une fois de plus la situation complexe dans l'industrie du jeu. L'entreprise a déclaré qu'elle restructurait ses activités pour assurer un succès à long terme. Non seulement les équipes de vente, mais aussi les équipes d'ingénierie revoient leurs structures et priorités pour s'adapter aux besoins des clients et aux innovations futures.

De telles décisions de grandes entreprises comme Microsoft constituent un signal important pour les marchés émergents. La transformation technologique mondiale exige désormais des professionnels locaux de l'IT non seulement des compétences en programmation, mais aussi une utilisation efficace des outils d'intelligence artificielle. Les réductions dans le secteur témoignent d'une concurrence accrue dans le monde de la technologie.

Dans l'ensemble, les dernières mesures de Microsoft marquent une transition ferme de l'entreprise, passant d'un développeur de logiciels traditionnel à un écosystème entièrement basé sur l'intelligence artificielle. Bien que cela ait conduit au licenciement de milliers de personnes, la direction de la société affirme clairement que les entreprises qui ne s'adaptent pas aux changements seront évincées du marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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