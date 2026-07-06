Le géant technologique sud-coréen Samsung pourrait clôturer le deuxième trimestre de cette année avec des résultats financiers inattendus. Selon un nouveau rapport des analystes de Meritz Securities, la division Samsung MX, responsable de la production de smartphones, devrait enregistrer une perte trimestrielle pour la première fois de son histoire. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données analytiques, la division MX a subi une perte opérationnelle d'environ 1 000 milliards de wons (environ 740 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre. Il s'agit d'une situation sans précédent pour Samsung depuis la création du marché des smartphones. Habituellement, le segment des appareils mobiles de l'entreprise a été l'un des principaux moteurs du chiffre d'affaires global.

Causes de la crise et situation dans les autres divisions

Selon Ixbt.com, non seulement la division smartphone , mais aussi les départements produisant des équipements réseau et des appareils électroménagers devraient enregistrer des pertes ce trimestre. La situation économique mondiale, la hausse des prix des composants et l'évolution de la demande des consommateurs pourraient être à l'origine de ces résultats négatifs.

Bien que la marque Samsung occupe une position de leader sur le marché en Ouzbékistan, l'intensification de la concurrence mondiale et l'augmentation des dépenses marketing pèsent sur les revenus de l'entreprise. Il devient particulièrement difficile de maintenir l'équilibre entre les modèles phares et les appareils de milieu de gamme.

Le secteur des semi-conducteurs en sauveur

Bien que la division mobile soit en perte, la société Samsung devrait réaliser un profit global très important. Cela est dû au succès immense de l'entreprise dans le secteur de la production de semi-conducteurs (puces). Les analystes estiment le bénéfice opérationnel dans ce domaine à environ 112 000 milliards de wons.

Ainsi, grâce à son modèle économique diversifié, Samsung parvient à compenser l'échec temporaire sur le marché des smartphones par les ventes de puces. Cette situation prouve une fois de plus la stabilité de l'écosystème technologique de l'entreprise.

Pour l'instant, Samsung n'a pas officiellement réagi à ces analyses. Une fois le rapport trimestriel final publié, il sera possible de tirer des conclusions plus précises sur la situation réelle et la stratégie future de la division mobile. Les experts espèrent que les ventes de nouveaux smartphones pliables au second semestre permettront de redresser la situation.