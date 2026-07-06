Un bug dans Windows 11 fait gonfler un fichier jusqu'à 500 GB

Microsoft a officiellement reconnu l'existence d'un bug critique dans le système d'exploitation Windows 11. En raison de ce dysfonctionnement, un fichier système ordinaire peut croître de manière incontrôlée et occuper des centaines de gigaoctets d'espace sur le disque dur. Cette situation cause des problèmes inattendus aux utilisateurs, car la saturation de la mémoire système affecte négativement la vitesse globale de l'ordinateur. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le problème est directement lié au fichier nommé CapabilityAccessManager.db-wal . Ce fichier fait partie du composant Capability Access Manager, responsable de la gestion des droits d'accès des applications à des fonctionnalités telles que le microphone, la caméra, la géolocalisation et l'enregistrement d'écran. En temps normal, ce fichier journal ne devrait pas dépasser quelques mégaoctets, mais un bug dans le système le fait atteindre une taille gigantesque.

Selon le média Windows Latest, qui s'appuie sur les plaintes des utilisateurs, la taille de ce fichier a dépassé dans certains cas 70, 110, 200 et même 500 GB. Le pire est que Windows 11 ne prévient pas l'utilisateur que la mémoire est en train de se remplir. Les outils de diagnostic intégrés indiquent simplement que l'espace est occupé par la section "Système et fichiers réservés", sans préciser quel fichier est responsable.

Solution au problème et mises à jour

Les experts de Microsoft ont travaillé à la résolution de cette erreur. Il est indiqué que la solution au problème a été incluse dans la mise à jour optionnelle publiée en juin sous le numéro. Ce paquet vise à assurer la stabilité du système et à stopper les anomalies liées à la mémoire.

Pour la plupart des utilisateurs, ce correctif sera installé automatiquement. Selon le plan de l'entreprise, il est prévu que cette erreur soit totalement corrigée avec le paquet de mises à jour traditionnel "Patch Tuesday" qui sortira à la mi-juillet. D'ici là, il est conseillé aux utilisateurs de vérifier régulièrement les mises à jour du système.

Ces informations sont également pertinentes pour les utilisateurs, car le système d'exploitation Windows 11 est largement répandu. Si votre disque C: se remplit de manière inexplicable, cela pourrait être lié à l'erreur mentionnée ci-dessus. Dans une telle situation, la mise à jour du système vers la dernière version est la solution la plus appropriée.

Le géant de la technologie souligne que de telles erreurs sont naturelles dans les systèmes d'exploitation modernes et complexes, mais qu'il est important de les identifier et de les résoudre à temps pour des raisons de sécurité et de confort. Il est déconseillé aux utilisateurs de supprimer des fichiers système à l'aide de programmes tiers, car cela pourrait nuire au fonctionnement de Windows.