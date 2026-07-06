Jude Bellingham : « Dites à votre patron que vous ne viendrez pas travailler demain »

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Angleterre, Jude Bellingham, a adressé un message émouvant aux supporters après la victoire 3-2 contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le joueur de 23 ans a inscrit un doublé lors de la rencontre, propulsant l'Angleterre en quarts de finale et étant élu homme du match.

« Écrivez à votre patron »

Bellingham a déclaré qu'il imaginait les célébrations commencer en Angleterre après la victoire et a donné un conseil humoristique aux fans.

« Écrivez à vos patrons et dites-leur que vous ne viendrez pas travailler demain », a déclaré le joueur.

Selon lui, les supporters vivant dans différentes régions d'Angleterre et exerçant divers métiers sont actuellement unis autour d'une seule équipe.

« J'imagine le chaos en Angleterre en ce moment »

Le milieu de terrain du Real Madrid a souligné qu'il pouvait visualiser l'ambiance festive dans le pays.

« Je peux imaginer le chaos en Angleterre en ce moment avec la célébration de notre victoire. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous faites, je sens que tous les fans célèbrent ensemble », a rapporté la BBC.

Bellingham a déclaré que son rêve était devenu réalité

Le joueur a souligné que l'un de ses principaux rêves d'enfance était de jouer pour l'équipe nationale d'Angleterre et d'offrir des soirées inoubliables aux fans du pays.

« Mon rêve était de faire partie de l'équipe nationale d'Angleterre, d'unir le pays et d'offrir aux gens de telles soirées dont ils se souviendront pendant de nombreuses années », a-t-il déclaré.

« Je suis très fier de notre équipe »

Bellingham a salué le caractère montré par l'équipe lors du match difficile et intense contre le Mexique.

« Je suis très fier de notre équipe. Ce que nous avons accompli est vraiment incroyable », a déclaré le joueur.

Après la victoire sur le Mexique, l'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale. Bellingham est devenu le héros principal de l'équipe avec un doublé et une autre performance brillante.