Salaire jusqu'à 5000 euros : L'Italie lance un concours pour les médecins

Des postes bien rémunérés sont proposés aux médecins et infirmiers ouzbeks dans la région de Sardaigne, en Italie. C'est ce qu'a l'Agence de migration annoncé.

Il est précisé que des postes sont disponibles pour les médecins urgentistes (spécialistes titulaires d'un diplôme de master, d'internat ou d'un certificat dans ce domaine) ainsi que pour les infirmiers diplômés d'État (candidats titulaires d'une licence). Chaque année, le recrutement de 100 spécialistes est prévu dans ces domaines.

Pour participer au concours, les candidats doivent ne pas dépasser 50 ans. Par ailleurs, les candidats de moins de 40 ans seront prioritaires. Un diplôme d'enseignement supérieur médical est obligatoire. L'expérience professionnelle n'est pas requise, mais les spécialistes expérimentés seront privilégiés.

Dans un premier temps, les candidats suivront des cours de langue italienne en ligne pendant l'Université de Pérouse en partenariat avec 7 mois. Les cours seront dispensés à des horaires flexibles. Les frais de scolarité, soit 600 euros par mois, seront entièrement pris en charge par l'Agence de migration.

Les spécialistes ayant terminé avec succès le cours de langue commenceront à travailler en Italie avec un salaire mensuel allant jusqu'à 3500 euros. Grâce aux heures supplémentaires et aux primes de garde de nuit, le revenu total peut atteindre 4000 à 5000 euros.

Le temps de travail est fixé à 38 heures par semaine. De plus, l'employeur couvre les frais de logement, fournit le déjeuner et souscrit une assurance médicale pour les employés.

Les candidats peuvent s'inscrire via le lien indiqué. Des informations complémentaires peuvent être obtenues au 71 202 33 55 (221).