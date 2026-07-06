Au tour de battre le record de Roger Milla : quand Cristiano Ronaldo et Lionel Messi prendront-ils leur retraite ?

Les deux légendes du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, continuent de surprendre tout le monde en maintenant un niveau de jeu exceptionnel malgré le poids des années. La légende du football camerounais, Roger Milla, a partagé ses réflexions sur la longévité de ces stars. Il souligne que, bien que jouer jusqu'à 50 ans semble impossible, ces deux joueurs sont capables de battre son record historique en Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com .

Pour rappel, Roger Milla avait 42 ans et 39 jours lorsqu'il a marqué contre la Russie lors de la Coupe du Monde 1994. À ce jour, il reste le buteur le plus âgé de l'histoire des phases finales. Si Cristiano Ronaldo (41 ans) et Lionel Messi (39 ans) participent aux tournois de 2026 et potentiellement 2030, ils pourraient effacer ce résultat des livres d'histoire.

La supériorité de l'expérience et de la technique

Dans une interview accordée au journal A Bola, Milla a également abordé les critiques concernant la condition physique des stars modernes. Bien que beaucoup affirment qu'ils ne courent plus autant qu'avant, l'ancien attaquant camerounais ne considère pas cela comme un défaut. Selon lui, courir moins et marquer plus est le signe d'une véritable maîtrise.

« J'admire ce qu'ils font. Je tire mon chapeau à Messi et Ronaldo ! Les gens disent qu'ils ne courent plus, mais un joueur qui continue de marquer sans courir mérite encore plus d'éloges. Le plus important, c'est qu'ils sont toujours capables de décider du sort d'un match. Ce n'est pas donné à tous les joueurs », déclare Roger Milla.

Milla a expliqué que la supériorité des joueurs expérimentés sur le terrain réside dans leur intelligence tactique. Avec l'âge, la vitesse peut diminuer, mais la technique de balle et le sens du placement ne font que s'affiner. Selon lui, un joueur âgé sait mieux que les jeunes où se positionner et comment recevoir le ballon pour dominer son adversaire.

Plans futurs et nouveaux objectifs

Actuellement, Lionel Messi a marqué 7 buts en Coupe du Monde et sa participation au Mondial 2026, organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est presque certaine. Cristiano Ronaldo, quant à lui, reste une force majeure de l'équipe nationale du Portugal grâce à sa condition physique. S'ils jouent également lors du tournoi de 2030, ils pourraient établir des records absolus dans l'histoire du football.

Bien que jouer au niveau professionnel jusqu'à 50 ans soit loin de la réalité, Milla a noté que le maintien des joueurs de plus de 40 ans au niveau élite devient une nouvelle norme. Cela permet aux fans de voir leurs héros préférés sur les grands terrains pendant encore quelques années.