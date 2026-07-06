Coupe du Monde 2026. Portugal — Espagne : les compositions probables sont connues

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Coupe du Monde 2026. Portugal — Espagne : les compositions probables sont connues

Dans l'une des rencontres les plus attendues des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales du Portugal et de l'Espagne s'affronteront.

Le derby ibérique débutera à 00h00 (heure de Tachkent). Avant ce match décisif, les compositions probables des deux équipes ont été dévoilées.

Ronaldo mènera l'attaque portugaise

L'équipe nationale du Portugal devrait faire confiance à Cristiano Ronaldo en pointe. Il sera soutenu sur les ailes par Rafael Leão et Pedro Neto.

Au milieu de terrain, Bruno Fernandes, Vitinha et João Neves pourraient être alignés. Sur les côtés de la défense, la vitesse de João Cancelo et Nuno Mendes sera cruciale.

Composition probable du Portugal :

Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Leão, Ronaldo.

Yamal et Oyarzabal, les principaux espoirs de l'Espagne

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, devrait faire confiance à Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Álex Baena en attaque.

Au milieu de terrain, Rodri, Pedri et Dani Olmo seront chargés de la maîtrise du ballon et de l'organisation du jeu.

Composition probable de l'Espagne :

Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Yamal, Oyarzabal.

Ronaldo face à Yamal

L'attention des fans sera portée sur les stars de deux générations. D'un côté, Cristiano Ronaldo, qui participe à sa dernière Coupe du Monde, et de l'autre, le jeune leader espagnol Lamine Yamal.

Le Portugal misera sur l'expérience et les contre-attaques rapides, tandis que l'Espagne s'appuiera sur la possession et la domination au milieu de terrain.

CDM 2026. Huitièmes de finale

Portugal — Espagne

Heure de début : 00h00, heure de Tachkent.

L'équipe perdante fera ses adieux au Mondial. En somme, ce n'est pas un match ordinaire : c'est le derby des voisins, une place en quarts de finale et le choc de deux générations de football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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