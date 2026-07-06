OnePlus, autrefois connu comme le « tueur de flagships », rencontre de sérieux problèmes sur le marché européen. Récemment, les propriétaires d'appareils dans les pays de l'Union européenne ont commencé à se plaindre massivement de la dégradation de la qualité du service de garantie et du non-respect des obligations par les centres de service. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon de nombreux rapports sur le forum Reddit, les utilisateurs sont contraints de contacter le Centre européen des consommateurs (ECC). La situation est devenue si grave que beaucoup doutent de l'avenir de la marque OnePlus dans la région. Selon ixbt.com, au lieu de réparer les appareils défectueux, l'entreprise refuse les demandes sous divers prétextes.

Voucher au lieu de garantie : quel est le problème ?

Lorsqu'un utilisateur a envoyé ses écouteurs OnePlus Buds 2 en réparation sous garantie, l'entreprise a déclaré qu'il était impossible de les réparer ou de les remplacer en raison de la « fin du cycle de vie » du modèle. Au lieu de cela, un bon d'achat de 199 euros a été proposé pour une utilisation sur la boutique officielle. Une situation similaire s'est produite avec un chargeur SuperVOOC, où l'utilisateur a reçu un coupon de 100 euros au lieu d'une réparation.

Cependant, il s'avère presque impossible d'utiliser ces bons. Les clients soulignent que de nombreux produits ne sont pas disponibles sur les boutiques en ligne OnePlus, et ceux qui le sont ne permettent pas l'application des coupons en raison des remises en cours. Cela provoque le mécontentement légitime des consommateurs, car ils sont privés de leurs droits de garantie.

L'avenir de la marque en question

Les analystes et les utilisateurs interprètent ces problèmes comme une étape vers le retrait progressif de OnePlus du marché européen. Plusieurs signes indirects le suggèrent :

Réduction drastique de la gamme de produits ;

Problèmes systémiques dans le service de garantie ;

Migration du logiciel vers la plateforme unique ColorOS ;

Pénurie de produits observée également sur les marchés américain et britannique.

Compte tenu du fait que les appareils OnePlus arrivent sur le marché ouzbek principalement via l'importation « grise » et non officielle, ces changements à l'échelle mondiale sont un signal d'alerte pour les utilisateurs locaux. Si l'entreprise interrompt son service après-vente sur un marché majeur comme l' Europe , cela pourrait entraîner une pénurie mondiale de pièces détachées.

Pour l'instant, la direction de OnePlus n'a pas fait de déclaration officielle à ce sujet. Parallèlement, des initiés chinois affirment que l'entreprise travaille sur de nouveaux modèles. Cependant, la stratégie du géant technologique en Europe et ses engagements envers les clients restent actuellement très incertains.