Apple rétablit le paiement par carte bancaire en Inde après quatre ans d'interruption

Apple a commencé à rétablir la possibilité de payer les achats Apple Account par carte bancaire sur le marché indien. Cette étape, franchie après une pause de quatre ans, est considérée comme une nouvelle mesure prise par le géant de la technologie pour se conformer aux exigences des régulateurs locaux. Ce changement simplifiera considérablement le processus d'utilisation des services numériques pour les utilisateurs d'iPhone. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique.

Selon les nouvelles règles, les utilisateurs peuvent désormais lier leurs cartes de crédit et de débit Visa et Mastercard à leurs comptes Apple Account. Cette option s'applique aux abonnements tels que iCloud+, Apple Music et aux achats sur l'App Store. Pour rappel, Apple avait suspendu les paiements par carte en mai 2022 en raison de changements dans le système de paiements récurrents du pays.

Exigences des régulateurs et solutions techniques

Selon TechCrunch, les nouvelles règles introduites par la Reserve Bank of India (RBI) en 2021 exigeaient que les commerçants et les fournisseurs de paiement procèdent à une authentification forte des clients et utilisent des données de carte tokenisées. De plus, il était interdit aux entreprises de stocker les informations de carte des clients sur leurs propres serveurs. Apple a entièrement retravaillé son système backend pour répondre à ces exigences techniques complexes.

Au cours des deux dernières années, les utilisateurs indiens étaient contraints de payer leurs abonnements uniquement via UPI (réseau local de paiement instantané), les services bancaires en ligne ou en rechargeant leur solde Apple Account. Les restrictions liées aux cartes ont causé des désagréments à de nombreux utilisateurs, rendant difficile le processus de renouvellement automatique des abonnements.

Pression mondiale et adaptation locale

Cette démarche d'Apple en Inde reflète les changements dans sa stratégie mondiale. Aujourd'hui, les gouvernements du monde entier imposent des règles spécifiques aux plateformes numériques. Par exemple, les changements législatifs dans l'Union européenne, au Japon et en Corée du Sud obligent également l'entreprise de Cupertino à localiser son App Store et ses systèmes de paiement.

Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research, souligne que bien que cette innovation soit arrivée avec beaucoup de retard, elle élimine l'un des principaux obstacles au renouvellement des abonnements. Alors que l'activité de services d'Apple connaît une croissance à deux chiffres en Inde, offrir davantage de méthodes de paiement aux utilisateurs est d'une importance stratégique pour l'entreprise.

Le retour des cartes bancaires a également relancé les spéculations sur le lancement du service Apple Pay en Inde. Bien que l'entreprise n'ait pas encore annoncé de plans officiels, l'adaptation de l'infrastructure de paiement à la législation locale pourrait ouvrir la voie à ce service. Actuellement, la fonction de paiement par carte est déployée progressivement et sera accessible à tous les utilisateurs dans un avenir proche.