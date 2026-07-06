Superordinateur Opta : qui remportera le choc Espagne-Portugal ?

Le superordinateur Opta a calculé les chances de victoire des deux équipes avant le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et le Portugal.

Selon les résultats de l'analyse, l'Espagne est largement favorite pour s'imposer dans le temps réglementaire. Les chances du Portugal sont estimées à près de deux fois moins.

Probabilité de victoire de l'Espagne : 48,6 %

Selon Opta Analyst, la probabilité que l'équipe nationale d'Espagne gagne dans le temps réglementaire 48,6 %est estimée à ce niveau.

Ce chiffre fait des Espagnols les grands favoris de la rencontre.

Le Portugal a 25,6 % de chances

La probabilité que l'équipe nationale du Portugal gagne dans les 90 minutes 25,6 %est estimée à ce taux.

Néanmoins, l'équipe menée par Cristiano Ronaldo est capable de renverser n'importe quel pronostic lors des grands matchs.

La probabilité de prolongation est également élevée

La probabilité que le match se termine par un match nul et se poursuive en prolongation ou aux tirs au but est de 25,8 %est estimée à ce niveau.

Les calculs d'Opta sont les suivants :

Victoire de l'Espagne : 48,6 % ;

Victoire du Portugal : 25,6 % ;

Match nul et prolongation : 25,8 %.

Le derby ibérique débutera à 00h00

Le huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Portugal et l'Espagne débutera à 00h00 heure de Tachkent.

Les chiffres donnent l'Espagne favorite, mais en phase à élimination directe, un seul instant peut changer tout le scénario.