Le Soleil établit un nouveau record : 26 éruptions puissantes en une journée

·9·Monde
Le Soleil établit un nouveau record : 26 éruptions puissantes en une journée

Le record des deux dernières années concernant le nombre d'éruptions solaires enregistrées en une seule journée a été battu. L'information a été communiquée par le Laboratoire d'astronomie solaire de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie.

Selon les données du laboratoire, le 5 juillet, entre 00h00 et 23h59 (heure de Moscou), un total de 26 éruptions de classe C et plus ont été observées sur le Soleil. En temps universel, 24 éruptions ont été enregistrées au cours de cette même période. Les experts soulignent qu'il s'agit du résultat le plus élevé des deux dernières années.

Les scientifiques notent que les groupes de taches solaires, y compris la tache n° 4478, la plus grande de la dernière décennie, se déplacent vers l'ouest. Elle devrait passer sur la face cachée du Soleil le 7 juillet. Si ces taches persistent au cours des deux prochaines semaines, elles pourraient revenir vers la Terre dans la seconde moitié de juillet, bien que les experts estiment cette probabilité assez faible.

Selon le laboratoire, le flux de rayons X, qui a été multiplié par dix au cours de la semaine dernière, commence maintenant à diminuer progressivement. Si aucune nouvelle zone active n'apparaît sur le Soleil, son activité devrait revenir à un état relativement calme, ou « mode veille », d'ici le milieu de la semaine.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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