Le choc Kane contre Haaland : les billets pour les quarts de finale de la Coupe du Monde atteignent 8 millions de dollars

Le match entre l'Angleterre et la Norvège, qui se déroulera à Miami dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde, devrait devenir l'un des événements les plus chers de l'histoire du football. La confrontation entre deux grands attaquants, Harry Kane et Erling Haaland, a suscité un intérêt sans précédent parmi les fans. Cela a provoqué une hausse astronomique du prix des billets. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Sur la plateforme de revente officielle de la FIFA, le prix de certains billets pour ce match a atteint un niveau stupéfiant de 8 millions de dollars. Bien qu'il s'agisse du point le plus extrême du marché, les prix d'entrée pour les supporters ordinaires sont également très élevés. Selon SeatPick, les sièges les moins chers sont actuellement proposés à 2 760 dollars. Ce chiffre fait de ce match l'un des événements sportifs les plus coûteux de ces dernières années.

La bataille des étoiles à Miami

Ce match, qui aura lieu au Hard Rock Stadium, est considéré non seulement comme une confrontation entre deux équipes puissantes, mais aussi comme une bataille entre les meilleurs buteurs de notre époque. L'équipe d'Angleterre a décroché son billet pour les quarts de finale après une victoire palpitante 3-2 contre le Mexique au légendaire stade Azteca. L'équipe dirigée par Thomas Tuchel, malgré l'altitude et un environnement hostile, a fait preuve de caractère et s'est envolée pour les côtes de Floride.

Il est intéressant de noter que les prix globaux sur le marché des billets ont légèrement baissé suite à l'élimination surprise du Brésil. Les experts soulignent que le prix moyen des billets sur trois jours a chuté de 28 %, mais la demande pour ce « choc » entre l'Angleterre et la Norvège reste à un niveau record.

L'équipe d'Angleterre maintient sa tradition d'atteindre les quarts de finale dans tous les tournois majeurs depuis 2018. Après les échecs de 2010 et 2014, les « Three Lions » ont trouvé une certaine stabilité. Cependant, après les défaites contre la France au Qatar il y a quatre ans et contre la Croatie en 2018, la pression sur Harry Kane et ses coéquipiers est encore plus forte cette fois-ci.

Quels seront les prix pour les prochaines étapes ?

Si les Anglais battent la Norvège d'Erling Haaland, ils se rendront à Atlanta pour la demi-finale. À mesure que les phases décisives du tournoi approchent, les enjeux financiers augmentent également. Le prix de départ des billets pour les demi-finales est déjà fixé à 3 600 dollars. Les forfaits VIP incluant des services de luxe atteignent quant à eux 800 000 dollars.

Ce quart de finale devrait marquer une nouvelle page dans l'histoire de la Coupe du Monde, non seulement sur le plan sportif, mais aussi commercial. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur Miami, la communauté du football attend avec impatience de savoir qui décrochera son ticket pour les demi-finales.