Avito, l'une des plus grandes plateformes de petites annonces en Russie, a introduit une nouveauté très attendue par ses utilisateurs. Désormais, les clients du service peuvent déléguer la gestion de leur profil à des tiers sans avoir à partager leurs identifiants de connexion (login et mot de passe). Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises familiales et les vendeurs ayant des volumes de transactions importants. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le principal avantage du nouveau système est la sécurité. Auparavant, les utilisateurs devaient transmettre leurs mots de passe à leurs proches ou assistants pour publier des annonces ou communiquer avec les clients. Cela créait un risque de vol de compte ou de fuite de données personnelles. Selon la publication ixbt.com, ce processus s'effectue désormais via un lien officiel entre deux profils vérifiés.

Fonctionnalités et limitations

Un utilisateur ajouté en tant qu'assistant peut effectuer les actions suivantes au nom du propriétaire du profil :

Publier de nouvelles annonces et modifier celles existantes ;

Communiquer avec les acheteurs dans les chats et répondre aux questions ;

Suivre les processus de vente.

Il est important de noter que les droits de l'assistant sont strictement limités. Il ne peut pas modifier les paramètres du profil, consulter les données personnelles, effectuer une vérification et, surtout, il n'a pas l'autorisation de supprimer le compte. Le propriétaire du profil peut suivre toutes les actions effectuées par l'assistant via un journal dédié.

Activation du service et contrôle de sécurité

Pour utiliser la nouvelle fonctionnalité, il est nécessaire de disposer de la dernière version de l'application mobile Avito ou d'utiliser la version navigateur du site. Dans la section profil, il est possible d'envoyer un lien d'invitation en cliquant sur le bouton « plus » à côté du nom de l'utilisateur. Une fois que la personne invitée a confirmé la demande, le mode de gestion partagée du profil est activé.

Selon les représentants de l'entreprise, l'utilisation d'un seul profil par plusieurs personnes était devenue courante parmi les utilisateurs. Au lieu de lutter contre cette pratique, l'administration de la plateforme a décidé de la rendre systématique et sécurisée. Cela contribue à réduire les cas de fraude sur la plateforme.

Le propriétaire du profil peut révoquer l'accès de l'assistant à tout moment, sans avoir à contacter le service support. Tous les éléments de contrôle sont regroupés dans la section « Connexions » (Svyazi) des paramètres. L'implémentation de solutions similaires sur les grands services de petites annonces en Ouzbékistan permettrait également aux entrepreneurs locaux d'élever la culture de la vente collaborative à un nouveau niveau.