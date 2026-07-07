Les « bagues de divorce », une nouvelle tendance après une séparation

Récemment, une nouvelle tendance gagne en popularité parmi les femmes dans le monde : la « bague de divorce » (divorce ring). Désormais, au lieu de vendre leur alliance ou de la laisser dans une boîte, de nombreuses femmes la recyclent pour en faire un nouveau bijou symbolisant une nouvelle étape de leur vie.

Une blogueuse vivant en Floride, Deb Marino, a pris une telle décision. Elle a conservé le diamant de son alliance et y a ajouté un saphir représentant sa fille. La création de cette nouvelle bague a coûté environ 3 000 dollars. « Je ne voulais pas simplement la laisser dans une boîte. Les diamants sont très précieux », dit-elle.

Les experts soulignent que la valeur de revente des alliances ne représente généralement que 30 % de leur prix initial. C'est pourquoi beaucoup préfèrent donner une seconde vie à leur ancien bijou.

Selon

Kate Daly, cofondatrice de l'entreprise britannique Amicable, ces bagues symbolisent non seulement une nouvelle vie, mais aussi l'indépendance financière. Elle affirme qu'acheter un bijou précieux avec ses propres moyens après un divorce est une preuve de prise de décision autonome.Originaire du Pays de Galles,

Ceri Evans, a acheté une nouvelle bague en platine et diamants avec ses propres économies après son divorce. Elle appelle cette bague, avec humour, « ma déclaration d'indépendance ». Alex Proi, de Pennsylvanie, a également fait transformer l'or et les diamants de son alliance en un nouveau design. Elle explique que ce bijou lui rappelle qu'elle a surmonté les difficultés et recommencé sa vie à zéro.

Ce sujet est également activement discuté sur les réseaux sociaux. Si certaines conservent leur alliance, d'autres la vendent ou s'en débarrassent. Cependant, beaucoup choisissent de se faire plaisir avec une nouvelle bague, un voyage ou un autre cadeau pour célébrer symboliquement le début d'une nouvelle vie après le divorce. Cela montre que la « bague de divorce » devient une nouvelle tradition de plus en plus populaire dans le monde.

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