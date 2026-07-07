Arsenal envisage le transfert d'un ancien défenseur de Manchester United pour remplacer Ben White

Le club londonien d'Arsenal prépare un mouvement inattendu lors du mercato estival. Les « Gunners » envisagent le recrutement d'Aaron Wan-Bissaka, connu pour ses passages à Manchester United et Crystal Palace, et qui évolue actuellement à West Ham, afin de renforcer leur effectif. Cet intérêt survient dans un contexte d'incertitude autour de l'un des défenseurs clés de l'équipe, Ben White. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon TEAMTalk, la direction d'Arsenal est sérieusement préoccupée par le possible départ de Ben White. Le défenseur anglais suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens ainsi que d'équipes saoudiennes. Par conséquent, l'entraîneur Mikel Arteta a établi une liste de 11 candidats pour renforcer le flanc droit de la défense, où Aaron Wan-Bissaka occupe l'une des premières places.

Changements en défense

Âgé de 28 ans, Aaron Wan-Bissaka a réalisé des performances solides avec la sélection de la RD Congo lors de la récente Coupe du Monde. Son équipe a réussi à sortir d'un groupe relevé comprenant le Portugal et la Colombie. La relégation de West Ham en dehors de la Premier League devrait entraîner une baisse de la valeur marchande du joueur et accroître son désir de revenir dans l'élite.

Mikel Arteta apprécie particulièrement les qualités de Wan-Bissaka dans les duels en un contre un. Les dirigeants d'Arsenal estiment que ce joueur pourrait apporter une solidité supplémentaire à la défense en rivalisant avec Jurrien Timber. Ses capacités défensives pourraient notamment s'avérer précieuses pour neutraliser les ailiers les plus dangereux de Premier League.

Problèmes liés à Ben White

La situation concernant Ben White est bien plus complexe. Le joueur doit faire face non seulement aux rumeurs de transfert, mais aussi à des blessures sérieuses. Il a notamment manqué les moments décisifs de la saison dernière, dont la finale de la Ligue des Champions où Arsenal s'est incliné face au Paris Saint-Germain. Cette blessure l'a également privé de la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre.

Le directeur sportif du club, Andrea Berta, est actuellement très actif sur le marché des transferts. La liste ne contient pas seulement Aaron Wan-Bissaka, mais aussi d'autres noms renommés. Les Londoniens sont prêts à mener des négociations sur plusieurs fronts. Voici la liste des joueurs suivis par les recruteurs d'Arsenal :

Ezri Konsa (Aston Villa)

Jules Koundé (FC Barcelone)

Oscar Mingueza (Celta Vigo)

Lutsharel Geertruida (RB Leipzig)

Pour l'avenir, le club envisage des options plus jeunes. Des talents comme le défenseur de la Roma Wesley, le joueur de Monaco Vanderson et le représentant du Sporting CP Ivan Fresneda figurent dans les plans à long terme de Mikel Arteta. Après avoir remporté la Premier League la saison dernière, Arsenal vise à approfondir son effectif pour maintenir sa domination.