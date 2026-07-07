Lancement du Nothing Phone (4b) : 6 ans de mises à jour et une batterie record

La marque britannique Nothing élargit sa gamme de produits en présentant officiellement le Nothing Phone (4b), un smartphone doté d'un nouvel indice. Cet appareil est le premier modèle de la série "b" de l'histoire de l'entreprise, visant le segment milieu de gamme avec un design unique et un support logiciel longue durée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'apparence du smartphone conserve le style traditionnel de la marque, intégrant des éléments de design des modèles Phone (2a) et Phone (2a) Pro. Le panneau arrière de l'appareil arbore l'interface Glyph, véritable signature de Nothing. Sur ce nouveau modèle, ce panneau lumineux dispose également d'une fonction de signalement par lumière rouge lors de l'enregistrement vidéo.

Techniquement, le Nothing Phone (4b) est équipé d'un écran AMOLED de 6,77 pouces. L'écran offre une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu'à 2000 nits, permettant une visibilité claire même sous un soleil éclatant. Le cœur de l'appareil est propulsé par un processeur Snapdragon 6 Gen 4 accompagné de 8 GB de RAM.

Intelligence artificielle et bouton dédié

Un nouveau bouton supplémentaire appelé Essential Key a fait son apparition sur le châssis du smartphone. Selon les informations d'ixbt.com, ce bouton permet aux utilisateurs d'accéder rapidement aux fonctions d'IA. Cela s'inscrit dans les tendances actuelles du marché des smartphones visant à simplifier l'expérience utilisateur.

Concernant les capacités photo, le bloc principal comprend un capteur principal de 50 MP et un objectif ultra grand-angle de 8 MP. À l'avant, on trouve une caméra selfie de 16 MP. L'autonomie est assurée par une batterie de 5200 mAh, bien que la version destinée au marché indien soit équipée d'une batterie de 6000 mAh, la plus grande capacité jamais vue dans l'histoire de Nothing.

En matière de logiciel, l'entreprise fait de grandes promesses. Le Phone (4b) fonctionne sous Nothing OS 4.1 basé sur Android 16. Le fabricant garantit trois mises à jour majeures d'Android et six ans de mises à jour de sécurité.

Fonctionnalités supplémentaires et prix

Charge filaire 33 W ;

Charge inversée 7,5 W ;

Protection contre la poussière et l'eau selon la norme IP64 ;

Modules Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 et NFC ;

Haut-parleurs stéréo.

Sur le marché européen, la variante d'entrée de gamme du Nothing Phone (4b) avec 128 GB de stockage est estimée à environ 330 euros. Compte tenu de la popularité croissante de la marque, on peut s'attendre à ce que le nouveau modèle arrive bientôt chez les détaillants locaux.