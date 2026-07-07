Liam Rosenior de retour à Paris : le technicien anglais entame une nouvelle aventure en France

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Liam Rosenior de retour à Paris : le technicien anglais entame une nouvelle aventure en France

L'ancien entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, poursuivra sa carrière professionnelle en France. Le technicien anglais de 41 ans a été officiellement nommé entraîneur du Paris FC, club rival du Paris Saint-Germain et autre représentant de la capitale française. Cette nomination intervient trois mois après son court passage au stade de Stamford Bridge. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le service de presse du club, un contrat de deux ans a été signé avec Rosenior, incluant une option pour une saison supplémentaire. Il succède à Antoine Kombouaré, qui avait maintenu le club parisien dans le top 11 la saison dernière. Il s'agit de la deuxième expérience d'entraîneur de Rosenior dans le championnat de France.

Nouveau projet et soutien de Red Bull

La direction du Paris FC, notamment la famille Arnault et les responsables du club soutenus par Red Bull, a salué les qualités de leader de l'entraîneur anglais. Le directeur sportif Marco Neppe est convaincu que le style moderne et exigeant de Rosenior permettra à l'équipe de franchir un nouveau cap.

"Liam Rosenior incarne toutes les qualités que nous recherchions. Il est non seulement compétent tactiquement, mais possède également une grande expérience dans le développement des jeunes joueurs et la fédération d'un groupe autour d'un objectif commun. Sa vision correspond parfaitement à notre stratégie à long terme", a souligné Neppe.

L'entraîneur lui-même n'a pas caché sa satisfaction quant à cette nomination. Il a exprimé son impatience de travailler avec l'équipe et a déclaré vouloir que ses joueurs évoluent avec liberté, intensité et plaisir sur le terrain. Son objectif est d'offrir un football attractif aux supporters du Paris FC.

Pour rappel, la réputation de Rosenior en France est liée à son passage réussi au RC Strasbourg. À l'époque, il avait mené l'équipe, composée de l'un des effectifs les plus jeunes d'Europe, à la septième place du classement, décrochant une qualification pour la Ligue Conférence. Il a également fait ses preuves en Angleterre avec Hull City et Derby County.

Rappelons qu'après le départ de Rosenior, la direction de son ancien club, Chelsea, avait signé l'Espagnol Xabi Alonso. Désormais, le technicien anglais commence à mettre en œuvre ses nouvelles idées dans la capitale française.

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Jahongir Tursunov
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