Conflit entre Rodri et Bernardo Silva : la star espagnole s'excuse auprès de son ancien coéquipier

Le match entre l'Espagne et le Portugal, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, a été marqué non seulement par une lutte intense, mais aussi par un conflit inattendu. Après la victoire 1-0 des Espagnols à Dallas, une vive altercation a éclaté au milieu du terrain entre Rodri et Bernardo Silva. Cet incident a attiré l'attention de nombreux fans et experts, car les deux joueurs ont longtemps évolué ensemble sous les couleurs de Manchester City. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Un but inscrit par Mikel Merino, entré en jeu à la 91e minute, a qualifié l'Espagne pour les quarts de finale. Cependant, des provocations de Rodri en fin de match ont envenimé la situation. Les Portugais, frustrés par la défaite, et Bernardo Silva en particulier, ont réagi avec émotion aux actions de leur adversaire. Selon Goal.com, la pression et les responsabilités sur la scène internationale ont mis à l'épreuve la relation professionnelle entre les deux stars.

Émotions sur le terrain et excuses

Auteur de 106 ballons touchés, 87 passes réussies et maître du milieu de terrain, le Ballon d'Or Rodri a reconnu son erreur après le match. Le conflit a été déclenché par la célébration ostentatoire de Rodri après que Bernardo Silva a manqué une occasion en or. La tête manquée du meneur de jeu portugais dans les dernières secondes fut un coup dur pour lui.

« J'ai fait une erreur en célébrant son occasion manquée. Je me suis excusé auprès de lui immédiatement après le match. Grâce à la confiance et à l'amitié qui nous lient, je pense que le problème est réglé », a souligné Rodri lors d'un entretien avec les journalistes. Cet incident prouve une fois de plus que, quelle que soit l'amitié, les intérêts de l'équipe nationale passent toujours en premier.

Une nouvelle ère pour le Portugal

Pour le Portugal, cette défaite signifie non seulement l'élimination du tournoi, mais aussi la fin d'une époque. Le sélectionneur Roberto Martinez a officiellement annoncé sa démission. De plus, les rumeurs vont bon train sur le fait que ce pourrait être le dernier grand tournoi pour le légendaire Cristiano Ronaldo. Actuellement, l'expert Jorge Jesus est pressenti comme le candidat principal au poste de sélectionneur.

L'Espagne se concentre désormais sur les quarts de finale. Les hommes de Luis de la Fuente affronteront la Belgique le vendredi 10 juillet à Los Angeles. Selon les experts, les Espagnols tenteront de stopper les contre-attaques rapides des Belges en maintenant leur domination au milieu de terrain. L'efficacité offensive sera le facteur clé pour décrocher une place en demi-finale.