Le détaillant en ligne Samokat teste la livraison par robots-coursiers

Le service Samokat, l'un des plus grands détaillants en ligne de Russie, a franchi une nouvelle étape dans ses activités. L'entreprise a commencé à tester des robots-coursiers spéciaux pour livrer les commandes aux clients. Cette innovation technologique devrait non seulement automatiser les processus logistiques, mais aussi réduire les coûts de service. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte le site.

Dans le cadre du nouveau projet, le robot a été baptisé "Turbi". Actuellement, les utilisateurs peuvent choisir l'une des trois méthodes lors de la commande : via un coursier partenaire traditionnel, par robot-coursier ou en récupérant l'achat soi-même (click and collect). De telles innovations constituent une étape importante vers la réduction de la dépendance au facteur humain dans le secteur de la vente au détail moderne.

Efficacité économique et avantages pour les clients

L'utilisation du service de robot-coursier devrait également être financièrement avantageuse pour les clients. Selon Ixbt.com, le montant minimum de commande (ticket) pour les utilisateurs choisissant la livraison par robot est fixé à 20 % de moins que d'habitude. Cela crée une commodité supplémentaire pour les consommateurs effectuant de petits achats.

Pour l'instant, les robots "Turbi" circulent dans des zones limitées, notamment dans certains quartiers de Moscou, sur des itinéraires courte distance. Pendant la période d'essai, l'adaptabilité des appareils à l'infrastructure urbaine, leur résistance aux conditions météorologiques et leur interaction avec les piétons seront étudiées attentivement.

Harmonie entre technologie et émotion

Les représentants de Samokat soulignent que les robots-coursiers ne sont pas seulement une solution technologique et innovante, mais qu'il est également important qu'ils suscitent des émotions positives chez les utilisateurs. À cette fin, diverses phrases amusantes et encourageantes ont été placées sur la carrosserie du robot. Par exemple, des inscriptions comme "Je me recharge grâce à votre sourire" ou "Mes capteurs indiquent qu'il y a une personne très agréable à proximité" aident à établir une communication unique avec les clients.

Grâce à ce projet, l'entreprise vise à rendre le service de livraison plus populaire et abordable. L'optimisation des coûts logistiques grâce aux robots créera les conditions nécessaires pour améliorer la qualité du service dans d'autres régions à l'avenir. Compte tenu du développement rapide des services de livraison sur le marché ouzbek ces dernières années, de telles expériences mondiales pourraient également servir d'exemple intéressant pour les startups et les détaillants locaux.

Il est également indiqué qu'il est possible non seulement de communiquer avec les robots-coursiers, mais aussi de prendre des photos en souvenir. Cela est également considéré comme un outil marketing renforçant le lien entre la marque et les clients. Actuellement, les processus de test se poursuivent et la question de l'expansion du projet sera examinée en fonction des résultats.