Le PSG recrute un nouveau talent de l'académie du Milan

Le club français du Paris Saint-Germain continue de renforcer son secteur des gardiens de but. Les Parisiens ont officiellement annoncé la signature d'un contrat à long terme avec Alessandro Longoni, 18 ans, considéré comme l'un des portiers les plus prometteurs du football italien. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie future du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Longoni a signé un contrat de cinq ans avec le club parisien, courant jusqu'en juin 2031. Le jeune talent a rejoint Paris en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat de formation avec le Milan. Le gardien, mesurant 192 centimètres, a attiré l'attention des experts grâce à ses qualités physiques et son style de jeu.

Sur les traces du nouveau Donnarumma

Le passage d'Alessandro Longoni de l'académie du Milan au PSG rappelle à beaucoup les souvenirs liés à Gianluigi Donnarumma. Il est intéressant de noter que Longoni devient le 14e joueur italien de l'histoire du club parisien et le sixième gardien italien à défendre les couleurs de l'équipe après des noms prestigieux comme Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon et Donnarumma.

Le jeune portier a déjà accompli des exploits significatifs au cours de sa courte carrière. Il a remporté le Championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2024 avec l'équipe nationale italienne. De plus, lors de la Coupe du Monde U-17, il a démontré son talent en arrêtant deux penaltys lors du match contre le Brésil.

Chez les Parisiens, Longoni portera le numéro 16. Il est attendu qu'il remplace Renato Marin, qui a quitté le club en prêt. La direction du club, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Luis Campos, a hautement valorisé le talent du jeune joueur.

"Je suis reconnaissant envers la direction du club et Luis Enrique pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je suis fier de rejoindre une grande équipe comme le Paris Saint-Germain et je travaillerai dur pour justifier cette confiance", a souligné Longoni lors d'une interview accordée au service de presse du club.

Selon les experts, le transfert de Longoni s'inscrit parfaitement dans la politique du PSG visant à attirer les jeunes talents dès leur plus jeune âge. Bien qu'il soit difficile pour lui de concurrencer Donnarumma pour le poste de titulaire pour le moment, il possède toutes les qualités pour devenir le gardien numéro un de l'équipe à l'avenir.