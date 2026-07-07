Le PSG recrute un nouveau talent de l'académie du Milan

·7·Sport
Le PSG recrute un nouveau talent de l'académie du Milan

Le club français du Paris Saint-Germain continue de renforcer son secteur des gardiens de but. Les Parisiens ont officiellement annoncé la signature d'un contrat à long terme avec Alessandro Longoni, 18 ans, considéré comme l'un des portiers les plus prometteurs du football italien. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie future du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Longoni a signé un contrat de cinq ans avec le club parisien, courant jusqu'en juin 2031. Le jeune talent a rejoint Paris en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat de formation avec le Milan. Le gardien, mesurant 192 centimètres, a attiré l'attention des experts grâce à ses qualités physiques et son style de jeu.

Sur les traces du nouveau Donnarumma

Le passage d'Alessandro Longoni de l'académie du Milan au PSG rappelle à beaucoup les souvenirs liés à Gianluigi Donnarumma. Il est intéressant de noter que Longoni devient le 14e joueur italien de l'histoire du club parisien et le sixième gardien italien à défendre les couleurs de l'équipe après des noms prestigieux comme Salvatore Sirigu, Gianluigi Buffon et Donnarumma.

Le jeune portier a déjà accompli des exploits significatifs au cours de sa courte carrière. Il a remporté le Championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2024 avec l'équipe nationale italienne. De plus, lors de la Coupe du Monde U-17, il a démontré son talent en arrêtant deux penaltys lors du match contre le Brésil.

Chez les Parisiens, Longoni portera le numéro 16. Il est attendu qu'il remplace Renato Marin, qui a quitté le club en prêt. La direction du club, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Luis Campos, a hautement valorisé le talent du jeune joueur.

"Je suis reconnaissant envers la direction du club et Luis Enrique pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je suis fier de rejoindre une grande équipe comme le Paris Saint-Germain et je travaillerai dur pour justifier cette confiance", a souligné Longoni lors d'une interview accordée au service de presse du club.

Selon les experts, le transfert de Longoni s'inscrit parfaitement dans la politique du PSG visant à attirer les jeunes talents dès leur plus jeune âge. Bien qu'il soit difficile pour lui de concurrencer Donnarumma pour le poste de titulaire pour le moment, il possède toutes les qualités pour devenir le gardien numéro un de l'équipe à l'avenir.

PSGMilanTransfertAlessandro LongoniFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Conflit entre Rodri et Bernardo Silva : la star espagnole s'excuse auprès de son ancien coéquipierConflit entre Rodri et Bernardo Silva : la star espagnole s'excuse auprès de son ancien coéquipierAujourd'hui, 16:36Controverse politique à la Coupe du Monde 2026 : Trump avoue tout...Controverse politique à la Coupe du Monde 2026 : Trump avoue tout...Aujourd'hui, 16:35Problème majeur pour l'Angleterre : Bellingham et Rice pourraient manquer la demi-finaleProblème majeur pour l'Angleterre : Bellingham et Rice pourraient manquer la demi-finaleAujourd'hui, 16:16Everton entame des négociations pour le transfert du défenseur de Tottenham Djed SpenceEverton entame des négociations pour le transfert du défenseur de Tottenham Djed SpenceAujourd'hui, 15:15John Terry : Le style de jeu de Jude Bellingham ressemble à celui de Zinédine ZidaneJohn Terry : Le style de jeu de Jude Bellingham ressemble à celui de Zinédine ZidaneAujourd'hui, 14:30Le Real Madrid aurait pris contact avec Enzo FernándezLe Real Madrid aurait pris contact avec Enzo FernándezAujourd'hui, 14:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan